इंडिगो की लापरवाही ने बिगाड़ा क्रिसमस-न्यू ईयर सीजन, देशभर का पर्यटन उद्योग बुरी तरह प्रभावित

नेमिष हेमंत, नई दिल्ली। इंडिगो एयरलाइंस के साथ ही देश का पर्यटन उद्योग भी हिचकोले ले रहा है। पिछला पूरा सप्ताह न सिर्फ इंडिगो यात्रियों के लिए भयावह साबित हुआ है, बल्कि हजारों पर्यटकों के खुशियों के पलों को गम, गुस्से और चिंताओं में बदल दिया। सर्दियों का यह मौसम पर्यटन का होता है, जो मध्य जनवरी तक चलता है। ऐसे में इंडिगो घटनाक्रम का पर्यटन उद्योग पर काफी भारी पड़ा है।

कई राज्यों को लगा है तगड़ा झटका स्थिति यह है कि मौजूदा जो पर्यटन कार्यक्रम निरस्त हुए वह अलग, अब अगे क्रिसमस व न्यू ईयर को लेकर हुई बुकिंग पर भी प्रभाव दिखने लगा है। वर्षांत के टूर प्लान निरस्त हो रहे हैं। गोवा, राजस्थान, केरल व पर्वतीय राज्यों में इसका प्रभाव ज्यादा दिख रहा है।

पर्यटन उद्योग को करीब 15 प्रतिशत का झटका एक दिसंबर से अब तक इंडिगो की करीब चार हजार फ्लाइटें निरस्त हुई हैं। पर्यटन उद्योग के मुताबिक, इसके चलते अभी तक 20 हजार से अधिक देशी-विदेशी पर्यटकों का पर्यटन कार्यक्रम प्रभावित हुआ या उसे निरस्त करना पड़ा। इससे पर्यटकों को जबरदस्त आर्थिकी क्षति उठानी पड़ी है। पूरे देश के पर्यटन उद्योग को करीब 15 प्रतिशत का झटका लग चुका है। चिंता वैश्विक छवि की भी है, जिसे इस प्रकरण से धक्का पहुंचा है, उसे सामान्य होने पर महीनों लग जाएंगे।

रिफंड मिलने की उम्मीद न के बराबर पर्यटकों के होटल्स, पर्यटन स्थलों पर घूमने के लिए टूरिस्ट वाहन, पर्यटन गाइड, रेस्तरां और अन्य मनोरंजन के साधन पहले से बुक थे। तगड़ा झटका डेस्टिनेशन वेडिंग जैसे बड़े आयोजनों में रहा। जहां, मेहमान ही नहीं, कुछ मामले में दूल्हा-दुल्हन के परिवार वाले ही नहीं पहुंच सके।

अब इंडिगो की फ्लाइट के साथ ही निरस्त हुई यात्रा में पहले से बुकिंग की रिफंड मिलने की उम्मीद न के बराबर है।

48 घंटे पहले बुकिंग निरस्त कराई टूर ट्रैवेल्स कंपनियों पर पर्यटकों की ओर से होटलों और अन्य मद में पहले से जमा धन के रिफंड कराने का दबाव बढ़ा है। बड़े होटल्स तो रिफंड या बुकिंग को आने वाले दिनों में पुन: निर्धारित करने की पेशकश कर रहे हैं, लेकिन मध्यम और बजट होटलों की ओर से रिफंड में दिक्कत आ रही है। इंटरनेट माध्यम से बुकिंग में भी उन्हीं के कुछ रिफंड मिल पा रहे हैं, जिन्होंने 48 घंटे पहले बुकिंग निरस्त कराई है। वहीं, होटल वाले 24 घंटे पहले निरस्त की स्थिति में कुछ धन लौटा रहे हैं।

उड़ान रद होने पर सड़क मार्ग से लाया गया इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स, पूर्व अध्यक्ष प्रणब सरकार के अनुसार, शिमला, देहरादून, श्रीनगर समेत जयपुर, ग्वालियर, इंदौर, नागपुर, जबलपुर, आगरा, गोवा, उदयपुर, जोधपुर, जयपुर, समेत ऐसा कोई पर्यटन शहर नहीं है, जहां का पर्यटन उद्योग प्रभावित न हुआ हो। प्रणब बताते हैं उनके ही टूर कंपनी के बुकिंग पर जबलपुर से नई दिल्ली तक अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों के एक समूह को इंडिगो उड़ान रद होने पर सड़क मार्ग से लाया गया।

दोपहर की जगह रात्रि में पहुंचे इसी तरह 30 पर्यटकों के एक दल को पटना से करीब 15 घंटे में सड़क मार्ग से दिल्ली लाकर शनिवार रात्रि अंतरराष्ट्रीय हवाई उड़ान से काठमांडू भेजा गया। जयपुर में वेडिंग प्लानर राशि अग्रवाल ने बताया कि उनके द्वारा कराए गए डेस्टिजेशन वेडिंग में परिवार के लोग ही नहीं पहुंच पाए, जबकि, कुछ दोपहर की जगह रात्रि में पहुंचे।