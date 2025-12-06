Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    IndiGo Crisis: रिसेप्शन में नहीं पहुंच सके दूल्हा-दुल्हन तो खोजा ये जुगाड़, 45 मिनट का सफर हुआ नामुमकिन

    By Rajesh Kumar Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 09:04 AM (IST)

    इंडिगो की उड़ान में देरी के कारण दूल्हा-दुल्हन अपने रिसेप्शन में समय पर नहीं पहुंच पाए। दोनों आईटी पेशेवर हैं। देरी के कारण, उन्होंने हवाई अड्डे पर ही ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    देश भर में इंडिगो की हवाई सेवाएं दो दिनों से बुरी तरह प्रभावित हैं। एयरपोर्ट पर इंतजार करते यात्री। जागरण

    जागरण टीम, नई दिल्ली। देश भर में इंडिगो की हवाई सेवाएं दो दिनों से बुरी तरह प्रभावित हैं। इस वजह से भुवनेश्वर की एक नई शादीशुदा महिला अपने पति के साथ शादी के रिसेप्शन में शामिल होने के लिए बेंगलुरु से हुबली नहीं जा पाई। नए शादीशुदा जोड़े को वर्चुअली रिसेप्शन में शामिल होना पड़ा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दुल्हन संगमा दास भुवनेश्वर की हैं और दूल्हा मेधा कृष्णसागर कर्नाटक के हुबली का रहने वाला है। दोनों अभी बेंगलुरु की एक IT कंपनी में काम करते हैं। पिछले महीने 23 नवंबर को उनकी शादी हुई थी। इसके बाद वे बेंगलुरु चले गए। उनका रिसेप्शन बुधवार, 3 दिसंबर को हुबली में होना था। इंडिगो की एक फ्लाइट अचानक कैंसिल होने से वे बेंगलुरु में ही फंस गए।

    पति का शव ले जा रही महिला परेशान

    इंडिगो की एक फ्लाइट कैंसिल होने से गुवाहाटी में अपने पति की मौत से दुखी एक बुजुर्ग महिला का दर्द और बढ़ गया। महिला ने कहा, "मैं आज सुबह शिलांग से यहां आई हूं। मेरे पति गुजर गए हैं, और मैं शव को अंतिम संस्कार के लिए कोलकाता ले जा रही हूं।"

    हमने इंडिगो की फ्लाइट बुक की है, लेकिन अभी तक हमें नहीं पता कि फ्लाइट उड़ान भरेगी या नहीं। मुझे चिंता है कि फ्लाइट कैंसिल हो सकती है। हालांकि, कुछ इंतजार के बाद कंपनी ने महिला को फ्लाइट दे दी।

    बहन की शादी में नहीं पहुंच सके

    पटना निवासी रितेश की बहन की शादी शनिवार को वडोदरा में है। पहले जब गुरुवार को इंडिगो की पटना-वडोदरा फ्लाइट कैंसिल हुई तो एयरलाइन ने उन्हें शुक्रवार को लखनऊ से अहमदाबाद की फ्लाइट के टिकट दिए। 20,000 रुपये देने के बाद परिवार कार से लखनऊ पहुंचा, लेकिन यहां अहमदाबाद की फ्लाइट कैंसिल हो गई।