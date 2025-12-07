जाना था गयाजी, पहुंच गए वाराणसी: इंडिगो की लापरवाही से दो दिन IGI एयरपोर्ट पर भटकते रहे लद्दाख के बुजुर्ग दंपती

जागरण टीम, नई दिल्ली। लद्दाख के बुजुर्ग दंपती ची वांग दोर्जे और उनकी पत्नी रिजियामो एक महीने की धार्मिक यात्रा पर लद्दाख से चार दिसंबर को दिल्ली पहुंचे थे। यहां से उन्हें कनेक्टिंग फ्लाइट लेकर गयाजी जाना था लेकिन, इंडिगो संकट के कारण उनकी उड़ान रद हो गई और पिछले दो दिन से दोनों यहीं फंसे हुए थे।

अंततः शनिवार को कोई और रास्ता नहीं दिखने के बाद उन्होंने दिल्ली से वाराणसी की टिकट ली और वहां के लिए रवाना हो गए। पत्नी के साथ धार्मिक स्थल घूमने निकले थे दोर्जे यह स्थिति आइजीआइ एयरपोर्ट पर कई यात्रियों की थी, जिन्हें दिल्ली से कनेक्टिंग फ्लाइट लेनी थी। दोर्जे ने बताया कि लद्दाख में उनकी जमीन हैं, जहां वह पशुपालन और खेती करते हैं। वह पत्नी के साथ देश के प्रमुख धार्मिक स्थानों के भ्रमण के लिए निकले हैं, जिसमें सबसे पहले उन्होंने बोधगया में जाकर पूजा की योजना बनाई थी।