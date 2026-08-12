400 शहरों में एक भी बस नहीं, देश भर में 70% बसों की बड़ी कमी; CSE की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा

संजीव गुप्ता, नई दिल्ली। जानकारी हैरानी भले ही हो, लेकिन सच यही है कि देश के 400 से अधिक छोटे- बड़े शहरों में सार्वजनिक बस सेवा पूरी तरह नदारद है, जबकि देश के शहरी परिवहन क्षेत्र में 70 प्रतिशत बसों की भारी कमी है।

सेंटर फार साइंस एंड एनवायरनमेंट'' (सीएसई) और अंतरराष्ट्रीय तकनीकी संस्था ''सिटीज फोरम'' के एक नए अध्ययन ''द इकोनाॅमिक्स आफ बस ट्रांसफार्मेशन : ए रोडमैप फाॅर विकसित भारत 2047'' में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक, देश की शहरी आबादी 2026 के 49 करोड़ से बढ़ कर 2047 तक 76.3 करोड़ होने का अनुमान है। इस बढ़ती आबादी की जरूरतों को पूरा करने और कार्बन उत्सर्जन घटाने के लिए अगले दो दशकों में बस बेड़े का 10 गुना विस्तार करना होगा, जिस पर करीब 14.20 लाख करोड़ रुपये के निवेश की आवश्यकता होगी।

रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु देश भर में पंजीकृत 14.5 लाख बसों और राज्य परिवहन उपक्रमों की 2.9 लाख बसों में से केवल 65,000 बसें ही संगठित शहरी सेवाओं के रूप में चल रही हैं। यह प्रति एक लाख की आबादी पर औसतन 13.3 से 13.8 बसें हैं जो सरकारी मानक (60 बसें प्रति लाख) से 70 प्रतिशत कम है।

सड़कों पर दौड़ रही करीब 40,000 शहरी बसें 15 साल की कानूनी समयावधि पूरी कर खटारा हो चुकी हैं। ये बसें 20 से 30 प्रतिशत अधिक ईंधन जलाती हैं और इनकी मरम्मत पर 15 से 20 रुपये प्रति किमी का अतिरिक्त खर्च आ रहा है। वर्ष 2026 से 2030 के बीच देश भर में लगभग 5.8 लाख बसें अपनी समयावधि पूरी कर लेंगी।

देश की 55 प्रतिशत सक्रिय बसें केवल पांच राज्यों—मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक में सिमटी हुई हैं।एक लाख से 10 लाख की आबादी वाले 400 से अधिक शहरों के पास अपनी कोई संगठित बस सेवा ही नहीं है। इनमें अलीगढ़, जालंधर, सलेम, सहारनपुर, जमशेदपुर, वारंगल, फिरोजाबाद, दुर्गापुर, आसनसोल और अजमेर जैसे शहर शामिल हैं।

मानकों को पूरा करने के लिए भारत को बसों की वार्षिक खरीद दर 2,500 से बढ़ाकर औसतन 41,500 बसें प्रति वर्ष करनी होगी। ''विकसित भारत 2047'' के लक्ष्य के तहत कुल बेड़े को 6.71 लाख तक ले जाने की जरूरत है, जिसमें से 90 प्रतिशत बसें इलेक्ट्रिक होनी चाहिए।

वर्ष 2047 तक 6.04 लाख ई-बसों का संचालन करने के लिए 121 गीगावाट अवर्स बैटरी क्षमता और 37,000 मिलियन यूनिट बिजली की वार्षिक मांग होगी। यह भारत की मौजूदा कुल बिजली उत्पादन क्षमता का महज 1.8 प्रतिशत है, जिसे आसानी से प्रबंधित किया जा सकता है। सीएसई का सुझाव: 'राष्ट्रीय शहरी बस मिशन' की आवश्यकता सीएसई की कार्यकारी निदेशक (रिसर्च एंड एडवोकेसी) अनुमिता रायचौधरी का कहना है कि एक बस सड़क से 40 से 50 निजी गाड़ियों को हटा सकती है, जिससे सार्वजनिक परिवहन की हिस्सेदारी 70-75 प्रतिशत तक पहुंच सकती है।