भारत की महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप जीत पर किया सम्मानित, हर खिलाड़ी को 1 लाख रुपये का इनाम

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दृष्टिबाधित खिलाड़ियों के साहस, जज्बे और अदम्य इच्छाशक्ति को सलाम करते हुए पहले महिला टी20 वर्ल्ड कप फार द ब्लाइंड में अपराजेय प्रदर्शन कर खिताब जीतने वाली भारतीय महिला टीम को शुक्रवार को एक समारोह में सम्मानित किया। यह सम्मान न केवल खेल उपलब्धि का उत्सव था, बल्कि खेलों के माध्यम से सामाजिक समावेशिता के संदेश को भी मजबूती प्रदान करता है।

टूर्नामेंट में किया दमदार प्रदर्शन चिंटेल्स ग्रुप ने पूरी टीम की प्रत्येक खिलाड़ी को एक लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की। दीपिका टीसी.की अगुवाई में भारतीय टीम ने छह देशों नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, आस्ट्रेलिया और अमेरिका के खिलाफ दमदार प्रदर्शन किया और 23 नवंबर को कोलंबो में खेले गए फाइनल में शानदार जीत दर्ज की।