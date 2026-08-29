भारतीय सिमों से पाकिस्तान की डिजिटल जासूसी, 100 से ज्यादा लोगों को जोड़ना था; दुबई-ढाका रूट की जांच तेज
पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से जुड़े जासूसी नेटवर्क में भारतीय सिम कार्ड का इस्तेमाल हो रहा था। दिल्ली में ...और पढ़ें
HighLights
दंपती ने 50 से अधिक भारतीय सिम कार्ड जुटाए थे
पाकिस्तान में डिजिटल पहचान के लिए सिम कार्ड भेजे गए
सैन्य प्रतिष्ठानों की फोटो-वीडियो भेजने का लक्ष्य था
मोहम्मद साकिब, नई दिल्ली। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से जुड़े जासूसी नेटवर्क की जांच अब भारतीय मोबाइल सिम कार्ड के जरिए चलाए जा रहे डिजिटल नेटवर्क तक पहुंच गई है।
सराय काले खां से गिरफ्तार मोहम्मद साहिल और उसकी पत्नी समीरा से पूछताछ में सामने आया है कि नेटवर्क को इंटरनेट मीडिया के जरिए बड़े स्तर पर विस्तार देने की तैयारी थी।
साहिल को 100 से अधिक लोगों को जासूसी नेटवर्क से जोड़ने का लक्ष्य दिया गया था। जांच में यह भी पता चला है कि वह पाकिस्तान में बैठे खुफिया आपरेटर को सैन्य प्रतिष्ठानों से संबंधित फोटो और वीडियो भेज चुका था।
जांच एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक, इस पूरे नेटवर्क में भारतीय मोबाइल नंबरों को पाकिस्तान में डिजिटल पहचान के तौर पर इस्तेमाल किए जाने की आशंका है। समीरा ने 50 से अधिक भारतीय सिम कार्ड जुटाए थे।
इनमें से कई सिम कार्ड पाकिस्तान भेजने की तैयारी थी। जांच में पहले यह भी सामने आ चुका है कि दंपती ने 2024 से 2025 के बीच आठ भारतीय सिम कार्ड दुबई के रास्ते पाकिस्तान भेजे थे।
भारतीय नंबर, पाकिस्तान में डिजिटल पहचान
जांच एजेंसियों को आशंका है कि भारत से बाहर भेजे गए सिम कार्ड का इस्तेमाल पाकिस्तान में वॉट्सएप अकाउंट सक्रिय करने के लिए किया जाता था। इससे पाकिस्तान में बैठे आपरेटर भारतीय नंबर की आड़ में इंटरनेट मीडिया पर भारतीय लोगों से संपर्क कर सकते थे।
खास बात यह है कि वॉट्सएप एक्टिवेशन के लिए जरूरी ओटीपी उस समय हासिल किया गया, जब संबंधित भारतीय सिम पाकिस्तान में मौजूद था। इससे जांच एजेंसियों को नेटवर्क के अंतरराष्ट्रीय संचालन की अहम कड़ी मिली है।
जांच में ऐसे कुछ वॉट्सएप अकाउंट की लोकेशन पाकिस्तान के रावलपिंडी, लाहौर और कराची में सैन्य प्रतिष्ठानों के आसपास मिलने की बात सामने आई है। एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि इन नंबरों से कितने अकाउंट बनाए गए और उनका इस्तेमाल किन लोगों से संपर्क के लिए किया गया।
वर्दी वालों पर नजर, हनी ट्रैप की आशंका
जांच में यह भी सामने आया है कि नेटवर्क में सिम कार्ड उपलब्ध कराने वालों और इंटरनेट मीडिया पर निशाना तलाशने वालों की भूमिका अलग-अलग रखी गई थी।
पाकिस्तान में सक्रिय आपरेटर इंटरनेट मीडिया पर ऐसे लोगों की पहचान करते थे, जो वर्दी में तस्वीरें डालते थे या सैन्य गतिविधियों से जुड़ी जानकारी साझा करते थे।
इसके बाद सामान्य बातचीत के जरिये संपर्क बढ़ाकर भरोसा कायम करने और बाद में हनी ट्रैप या ब्लैकमेल के जरिए संवेदनशील जानकारी हासिल करने की कोशिश की जाती थी।
दुबई के साथ ढाका-काठमांडू रूट भी रडार पर
अब जांच एजेंसियां सिम कार्ड की आवाजाही के लिए इस्तेमाल संभावित रास्तों की भी पड़ताल कर रही हैं। दुबई के अलावा बांग्लादेश के ढाका और नेपाल के काठमांडू के रास्ते भारतीय सिम पाकिस्तान पहुंचाए जाने की आशंका है।
एजेंसियां यह पता लगा रही हैं कि इस नेटवर्क में सिम कार्ड उपलब्ध कराने वाले कौन लोग हैं और भारत से पाकिस्तान तक इन्हें पहुंचाने के लिए किन माध्यमों का इस्तेमाल किया गया।
साथ ही अब तक इस्तेमाल किए गए भारतीय सिम कार्ड, वॉट्सएप अकाउंट और उनसे जुड़े डिजिटल संपर्कों का डाटा खंगाला जा रहा है। जांच का अगला फोकस पाकिस्तान में बैठे उन ऑपरेटरों तक पहुंचना है, जो भारतीय नंबरों के जरिए जासूसी नेटवर्क संचालित कर रहे थे।
यह भी पढ़ें- जासूसी के नए तरीके ने बढ़ाई सुरक्षा एजेंसियों की चिंता, भारतीय नंबर बन रहे ISI नेटवर्क का 'गेटवे'
यह भी पढ़ें- दिल्ली में ISI के जासूसी नेटवर्क का भंडाफोड़, युवा दंपती गिरफ्तार; सैन्य ठिकानों की करते थे रेकी
यह भी पढ़ें- दिल्ली से चल रहा था ISI का जासूसी नेटवर्क, मास्टरमांइड सॉफ्टवेयर इंजीनियर गिरफ्तार; 4 राज्यों में फैला था जाल