पाक सेना तक पहुंचा भारतीय सिम का जासूसी नेटवर्क, सैन्य ठिकानों के आसपास मिली वाट्सऐप लोकेशन

मोहम्मद साकिब, नई दिल्ली। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार साहिल और उसकी पत्नी समीरा से पूछताछ में जासूसी नेटवर्क की कई अहम कड़ियां सामने आ रही हैं। जांच एजेंसियों को शक है कि भारत से दुबई के रास्ते पाकिस्तान भेजे गए मोबाइल सिम कार्ड का इस्तेमाल वाट्सएप के जरिये भारतीयों और अन्य लोगों से संपर्क साधने के लिए भी किया जा रहा था।

जांच में इन सिम कार्ड से एक्टिवेट किए गए कुछ वाट्सऐप अकाउंट की लोकेशन पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों के आसपास मिलने की बात सामने आई है। आठ भारतीय सिम कार्ड को पाकिस्तान भेजे जाने की जानकारी सूत्रों के मुताबिक, साहिल और समीरा से जुड़े मामले में जिन आठ भारतीय सिम कार्ड को पाकिस्तान भेजे जाने की जानकारी एजेंसियों को मिली है, उनमें से कुछ का इस्तेमाल पाकिस्तान पहुंचने के बाद वाट्सएप अकाउंट एक्टिवेट करने में किया गया। जांच के दौरान सबसे अहम कड़ी यह सामने आई कि इन नंबरों पर वाट्सएप एक्टिवेशन के लिए जरूरी ओटीपी जिस समय प्राप्त हुआ, उस दौरान संबंधित सिम कार्ड पाकिस्तान में मौजूद था।

वाट्सऐप अकाउंट की लोकेशन रावलपिंडी, लाहौर और कराची में इससे एजेंसियों को आशंका है कि सिम कार्ड को सीमा पार पहुंचाने के बाद उनका इस्तेमाल प्लानिंग के तहत किया गया। जांच में कुछ ऐसे वाट्सऐप अकाउंट की लोकेशन रावलपिंडी, लाहौर और कराची में सैन्य ठिकानों के आसपास मिलने की बात भी सामने आई है। जांच एजेंसियां इस पहलू को बेहद अहम मान रही हैं, क्योंकि इन शहरों में पाकिस्तान के कई प्रमुख मिलिट्री और सिक्योरिटी इंस्टालेशन मौजूद हैं।

हालांकि, किसी मोबाइल या इंटरनेट अकाउंट की लोकेशन अपने आप में उसके यूजर की पहचान का अंतिम प्रमाण नहीं होती। इसलिए एजेंसियां तकनीकी और दूसरे सबूतों के जरिए इसकी पुष्टि करने में जुटी हैं। भारतीय नंबरों से बनाए गए वाट्सएप अकाउंट की हो रही जांच जांच का अगला फोकस इन भारतीय नंबरों से बनाए गए वाट्सएप अकाउंट पर है। कितने अकाउंट एक्टिवेट किए गए, किन मोबाइल डिवाइस पर उन्हें चलाया गया और इन अकाउंट से किन लोगों से बातचीत हुई। इसके साथ ही चैटिंग की अवधि, संपर्कों की संख्या और अकाउंट की गतिविधि का टेक्निकल एनालिसिस किया जा रहा है।