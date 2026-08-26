कन्फर्म टिकट नहीं है तो न हों परेशान, जानें कैसे कर सकेंगे ट्रेन में सफर; सीट भी मिलेगी
भारतीय रेलवे में बिना वैध टिकट यात्रा करना गंभीर अपराध है, जिस पर जुर्माना या जेल हो सकती है। आपात स्थिति में प्लेटफॉर्म टिकट लेकर ट्रेन में चढ़ें और टीटीई से संपर्क कर मौके पर टिकट बनवाएं, जिससे कानूनी परेशानी से बचा जा सके।
HighLights
बिना वैध टिकट यात्रा करना कानूनी अपराध है।
प्लेटफॉर्म टिकट लेकर टीटीई से मौके पर टिकट बनवाएं।
यह विकल्प केवल आपात स्थिति के लिए है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय रेलवे में बिना टिकट यात्रा करना गंभीर अपराध माना जाता है। रोजाना करोड़ों यात्री ट्रेनों का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि यह सस्ता, सुरक्षित और सुविधाजनक माध्यम है। आरामदायक सीटें, शौचालय और खान-पान की व्यवस्था इसे लोकप्रिय बनाती है। फिर भी अचानक यात्रा की जरूरत पड़ने पर कंफर्म टिकट मिलना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में कई लोग बिना टिकट चढ़ने का जोखिम उठाते हैं, लेकिन यह कानूनन गलत है।
रेलवे नियमों के अनुसार बिना वैध टिकट के यात्रा करना अपराध है। पकड़े जाने पर जुर्माना या जेल की सजा हो सकती है। हाल ही में 13 साल बाद जुर्माने की राशि बढ़ाकर 500 रुपये कर दी गई है। इसके अलावा बोर्डिंग स्टेशन से गंतव्य तक का पूरा किराया भी चुकाना पड़ता है।
प्लेटफॉर्म टिकट लेकर ही ट्रेन में चढ़ें
जरूरी काम के कारण टिकट न मिलने पर एक वैध विकल्प मौजूद है। प्लेटफॉर्म टिकट खरीदकर ट्रेन में चढ़ें और टीटीई से संपर्क करें। उन्हें अपनी मंजिल बताएं। टीटीई मौके पर टिकट जारी कर देते हैं। अगर खाली सीट उपलब्ध हो तो वे सीट भी आवंटित कर सकते हैं, जिससे यात्रा आरामदायक हो जाती है।
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ऐप पर उपलब्ध विकल्पों का करें इस्तेमाल
यह प्रक्रिया केवल आपात स्थिति के लिए है। नियमित रूप से बिना आरक्षित टिकट के यात्रा करने से बचें। रेलवे अधिकारियों की सलाह है कि ऑनलाइन या काउंटर से पहले से टिकट बुक करें। अंतिम समय में भी आईआरसीटीसी ऐप या स्टेशन पर उपलब्ध विकल्पों का इस्तेमाल करें।
हमेशा वैध टिकट लेकर ही करें सफर
बिना टिकट यात्रा न सिर्फ कानूनी समस्या पैदा करती है बल्कि अन्य यात्रियों के लिए भी असुविधा का कारण बनती है। नियमों का पालन करके सुरक्षित और परेशानी-मुक्त सफर सुनिश्चित किया जा सकता है। अगली बार ट्रेन से जाने से पहले वैध टिकट जरूर रखें। यह छोटी सी सावधानी बड़े जुर्माने और कानूनी परेशानी से बचाती है।
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