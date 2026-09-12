IGI एयरपोर्ट पर 5 Kg गांजे के साथ यात्री अरेस्ट, बैंकाक से ट्रॉली बैग के गुप्त केबिन में छिपाकर ला रहा था खेप
दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने बैंकाक से आए एक भारतीय यात्री को 4.969 किलो गांजा तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है।
HighLights
दिल्ली IGI एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने की कार्रवाई।
बैंकाक से आए यात्री से 4.969 किलो गांजा बरामद।
गांजा ट्रॉली बैग के गुप्त स्थान में छिपाकर लाया गया।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (आइजीआई) एयरपोर्ट के टर्मिनल-3 पर कस्टम विभाग ने तस्करी के अनोखे तरीके का पर्दाफाश करते हुए एक भारतीय यात्री को गिरफ्तार किया है। आरोपी बैंकाक से अपने ट्राली बैग में करीब 4.969 किलो गांजा छिपाकर ला रहा था।
कस्टम अधिकारियों को खुफिया सूचना मिली थी, जिसके आधार पर संदिग्ध यात्रियों की प्रोफाइलिंग की गई। इसी दौरान बैंकाक से आई उड़ान संख्या एकेजे-230 के एक भारतीय यात्री को ग्रीन चैनल पार करते समय रोक लिया गया।
पांच वैक्यूम पैक पाउच बरामद
ट्रॉली बैग की गहन तलाशी में विशेष रूप से बनाया गया गुप्त स्थान मिला, जिसे प्लास्टिक की परत से सील किया गया था। इसके अंदर पालीथिन के पांच वैक्यूम पैक पाउच बरामद हुए।
आगे की जांच जारी
जांच में इनमें गांजा मिला, जिसका कुल वजन 4,969.5 ग्राम था। कस्टम विभाग ने गांजा एनडीपीएस अधिनियम के तहत जब्त कर यात्री को गिरफ्तार कर लिया। मामले में आगे की जांच जारी है।