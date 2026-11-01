INDIA Bloc Rally Live: दिल्ली में आज कांग्रेस की महारैली, चप्पे-चप्पे पर पुलिस तैनात
दिल्ली पुलिस ने रामलीला मैदान में होने वाली कांग्रेस की रैली के लिए व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए हैं।
INDIA Bloc Congress Rally Live Updates: राजधानी दिल्ली में आज कांग्रेस की महारैली है। विपक्ष की रैली को लेकर दिल्ली पुलिस सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। दिल्ली में चप्पे-चप्पे पर पुलिस का पहरा है। रैली का पल-पल का अपडेट्स जानने के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ...
DCP सेंट्रल रोहित क्या बोले?
विपक्ष ब्लॉक रैली के बारे में DCP सेंट्रल रोहित राजबीर ने बताया कि हमने पूरे इलाके को 200 से 250 CCTV कैमरों से कवर किया है। ऑर्गनाइजर का अपना कंट्रोल रूम भी है, और हम इस पूरे इलाके की सिक्योरिटी पक्का करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं।
हरियाणा से निकले कार्यकर्ता
दिल्ली के रामलीला मैदान में विपक्ष की महारैली में शामिल होने के लिए हरियाणा से कांग्रेस कार्यकर्ता निकल पड़े हैं।
रामलीला मैदान पहुंचेंगे कांग्रेस नेता
विपक्ष की महारौली को लेकर रविवार सुबह ही मल्लिकार्जुन खरगे के घर बाहर हलचल तेज हो गई। कुछ ही देर बाद कांग्रेस के दिग्गज नेता रामलीला मैदान पहुंचेंगे।
अलर्ट मोड पर पुलिस
सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए शनिवार दोपहर दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार और विशेष पुलिस आयुक्त ला एंड ऑर्डर देवेश चंद्र श्रीवास्तव रामलीला मैदान पहुंचे।
10 लाख लोगों के आने का दावा
INDI गठबंधन की ओर से इस रैली में 10 लाख लोगों के आने का दावा किया जा रहा है, वहीं दिल्ली पुलिस के पास 70 हजार लोगों के आने का ही इंटेलिजेंस इनपुट है।
200 से अधिक CCTV कैमरे तैनात
दिल्ली पुलिस ने रामलीला मैदान में होने वाली कांग्रेस की रैली के लिए व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए हैं। दिल्ली की सुरक्षा में 4000 पुलिसकर्मी और 200 से अधिक सीसीटीवी कैमरे तैनात रहेंगे।