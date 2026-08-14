15 अगस्त पर लाल किला जाने का है प्लान? देख लें प्रतिबंधित सामान की लिस्ट, वरना गेट से ही लौटना पड़ेगा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। Independence Day 2026: अगर आप 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस 2026) पर दिल्ली में स्थित लाल किला जाने का प्लान बना रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। इस लेख में हम आपको बताएंगे कि आप 15 अगस्त को लाल किला परिसर में क्या-क्या चीजें नहीं लेकर जा सकते हैं?

क्या-क्या नहीं ले जा सकते हैं? दिल्ली पुलिस ने लोगों की सुविधा के लिए पहले ही सूचित कर दिया है। दिल्ली पुलिस द्वारा जारी नोटिफिकेशन में बताया गया है कि आपको 15 अगस्त को लाल किला में क्या-क्या चीजें लेकर नहीं आनी हैं? जैसे कि कैमरा, दूरबीन, हथौड़े, ड्रिल, आरी, तलवार, कटार, पेंचकस, मोबाइल चार्जर, इयरफोन, पावर बैंक, बैटरी आदि चीजें लेकर नहीं आनी हैं।

बता दें कि अगर आप प्रतिबंधित चीजें लेकर लाल किला जाते हैं तो आपको असुविधा हो सकती है। ऐसे में आपको प्रवेश भी नहीं दिया जाएगा। फिर आपको वापस लौटना पड़ सकता है। दिल्ली में सुरक्षा के कड़े इंतजाम वहीं, राजधानी दिल्ली में 15 अगस्त को लेकर हाई सिक्योरिटी है और दिल्ली पुलिस व एजेंसियों की चप्पे-चप्पे पर पैनी नजर है। वहीं, लाल किले के आसपास भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।