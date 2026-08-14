Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

    15 अगस्त पर लाल किला जाने का है प्लान? देख लें प्रतिबंधित सामान की लिस्ट, वरना गेट से ही लौटना पड़ेगा

    By Digital Desk Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Fri, 14 Aug 2026 09:59 AM (IST)

    Independence Day 2026: 15 अगस्त को लाल किला जाने वाले लोगों के लिए प्रतिबंधित सामान की सूची जारी की गई है। इन चीजों को ले जाने पर प्रवेश नहीं मिलेगा औ ...और पढ़ें

    15 अगस्त को लेकर दिल्ली में तैयारी। फोटो - AI जनरेटेड

    15 अगस्त को लेकर दिल्ली में तैयारी। फोटो - AI जनरेटेड

    HighLights

    1. दिल्ली पुलिस ने लाल किला के लिए प्रतिबंधित सामान की सूची जारी की।

    2. प्रतिबंधित वस्तुएं ले जाने पर लाल किला में प्रवेश नहीं मिलेगा।

    3. 15 अगस्त के लिए लाल किला के आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। Independence Day 2026: अगर आप 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस 2026) पर दिल्ली में स्थित लाल किला जाने का प्लान बना रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। इस लेख में हम आपको बताएंगे कि आप 15 अगस्त को लाल किला परिसर में क्या-क्या चीजें नहीं लेकर जा सकते हैं?

    क्या-क्या नहीं ले जा सकते हैं?

    दिल्ली पुलिस ने लोगों की सुविधा के लिए पहले ही सूचित कर दिया है। दिल्ली पुलिस द्वारा जारी नोटिफिकेशन में बताया गया है कि आपको 15 अगस्त को लाल किला में क्या-क्या चीजें लेकर नहीं आनी हैं? जैसे कि कैमरा, दूरबीन, हथौड़े, ड्रिल, आरी, तलवार, कटार, पेंचकस, मोबाइल चार्जर, इयरफोन, पावर बैंक, बैटरी आदि चीजें लेकर नहीं आनी हैं।

    बता दें कि अगर आप प्रतिबंधित चीजें लेकर लाल किला जाते हैं तो आपको असुविधा हो सकती है। ऐसे में आपको प्रवेश भी नहीं दिया जाएगा। फिर आपको वापस लौटना पड़ सकता है।

    दिल्ली में सुरक्षा के कड़े इंतजाम

    वहीं, राजधानी दिल्ली में 15 अगस्त को लेकर हाई सिक्योरिटी है और दिल्ली पुलिस व एजेंसियों की चप्पे-चप्पे पर पैनी नजर है। वहीं, लाल किले के आसपास भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।

    WhatsApp Image 2026-08-14 at 10.17.00 (1)

    क्या नहीं ले सकते हैं?

    • खाने-पीने की चीजें, केचप, सॉस
    • थैला, ब्रीफकेस, रिमोट नियंत्रित कार लॉक चाबियां
    • रेडियो, ट्रांजिस्टर, टेपरिकॉर्डर, पेजर
    • कैमरा, दूरबीन, हैण्डीकैम
    • थर्मस, पानी की बोतल, कैन, छाता
    • पटाखे, बारूद, फ्लेयर्स, किसी भी प्रकार के विस्फोटक
    • डिजिटल डायरियाँ, पाम-टॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, डीवीडी/सीडी प्लेयर, डीवीडी / सीडी, आईपैड, आईपोड, टैबलेट, पेनड्राइव
    • सिगरेट, बीड़ी, लाईटर
    • ज्वलनशील पदार्थ, माचिस, शराब, एरोसोल, जेल/पेस्ट, इत्र, स्प्रे इत्यादि
    • हथौड़े, ड्रिल, आरी, तलवार, कटार, पेंचकस
    • मोबाइल चार्जर, इयरफोन, पावर बैंक, बैटरी
    • रेजर, ब्लेड, चाकू, कैंची, तार, नुकीला हथियार
    • गोला-बारूद, आग्नेयास्त्र, खिलौना बंदूकें
    • निष्क्रिय करने वाले रसायन और अन्य खतरनाक वस्तुएं

    खबरें और भी