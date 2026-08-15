सूर्योदय से पहले ही पहुंचने लगे थे मेहमान, चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा; लाल किले के बाहर का ऐसा है नजारा
आज पूरे भारत में 80वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस वर्ष का कार्यक्रम 'वंदे मातरम्' के 150 साल और 'विकसित भारत 2047' के लिए 'युवा शक्ति' पर केंद्रित है। जानिए 15 अगस्त पर लाल किला की सुबह कैसी रही?
HighLights
80वां स्वतंत्रता दिवस पूरे भारत में धूमधाम से मनाया जा रहा।
प्रधानमंत्री मोदी लाल किले पर समारोह का नेतृत्व करेंगे।
'वंदे मातरम्' और 'युवा शक्ति' पर केंद्रित है समारोह।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। Independence Day 2026: भारत ने आज आजादी की 79वीं वर्षगांठ पूरी कर ली है। पूरे भारत में आज 80वां स्वतंत्रता दिवस (Independence Day) धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है।
वहीं, दिल्ली में लाल किला (Red Fort) पर पहले से तय कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए लोग आज तड़के से ही पहुंचने शुरू हो गए हैं।
लाल किला की आज सुबह की तस्वीर। जागरण
बता दें कि जिस समय रोजाना लोगों के सोने का समय होता था, आज उसी वक्त लोग लाल किला (Lal Quila) में प्रवेश करने के लिए लाइन में लगे हुए हैं।
लाल किला मेट्रो स्टेशन पर सुबह-सुबह लगी लंबी कतारें। जागरण
उधर, लाल किला मेट्रो स्टेशन पर भी सुबह-सुबह लंबी कतारें देखी गईं। हालांकि, यह कतारें इसलिए भी है, गेट से बाहर निकलने पर दिल्ली पुलिस के कर्मी काली टी-शर्ट, शर्ट और पेंट पहने लोगों को लौटा रहे हैं।
लाल किला पर कार्यक्रम की पूरी तैयारी। ANI
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लाल किले पर 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की अगुवाई करेंगे। इस साल का कार्यक्रम राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम्' के 150 साल पूरे होने का जश्न मनाएगा और विकसित भारत 2047 की ओर भारत की यात्रा में 'युवा शक्ति' की भूमिका पर फोकस होगा।
लाल किला पर कैसा नजारा
आज 15 अगस्त पर लाल किला की सुबह अद्भुत और देशभक्ति के रंग में रंगी नजर आई। हर तरफ भारत माता की जय और वंदे मातरम् की गूंज सुनाई दे रही है।
लाल किला। ANI
वहीं, लाल किला के बाहर लाइन में लगे हर व्यक्ति के मन में सिर्फ एक ही सवाल है कि जल्दी से प्रवेश मिल जाए और हम भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनें। हर साल होने वाले इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए देश के कोने-कोने से लोग आते हैं।
लाल किला पर कार्यक्रम में हिसा लेने पहुंचे लोग। जागरण
लाल किला पर तय कार्यक्रम के अनुसार, ऐसा अवसर पहली बार है, जब लाल किला के स्वतंत्रता दिवस समारोह में वंदे मातरम् का सामूहिक गायन होगा।
दिल्ली में वाहनों की चेकिंग करती पुलिस। ANI
सुरक्षा के कड़े इंतजाम
स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए दिल्ली में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली पुलिस व केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ बेहतर तालमेल बनाते हुए केंद्रीय एजेंसियों ने पूरी दिल्ली को अपने हवाले ले लिया है। दिल्ली में चप्पे-चप्पे पर पुलिस और सुरक्षा बलों की पैनी नजर है।
स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर लाल किला मैदान के बाहर तैनात अर्ध सैनिक बल के जवान। चंद्र प्रकाश मिश्र
लाल किला के पास सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। किसी भी आतंकी घटना से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां पूरी तरह तैयार है।
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स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर महाराजा रणजीत सिंह फ्लाईओवर के पास वाहनों की जांच करते पुलिसकर्मी। हरीश कुमार
दिल्ली की सभी सीमाएं सील
राजधानी दिल्ली में शुक्रवार आधी रात से दिल्ली की सभी सीमाएं सील कर दी जाएगी। इस दौरान किसी भी वाणिज्यिक वाहन और भारी वाहनों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। सिर्फ निजी वाहनों और आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों को ही दिल्ली में प्रवेश करने दिया जाएगा।