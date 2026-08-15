सूर्योदय से पहले ही पहुंचने लगे थे मेहमान, चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा; लाल किले के बाहर का ऐसा है नजारा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। Independence Day 2026: भारत ने आज आजादी की 79वीं वर्षगांठ पूरी कर ली है। पूरे भारत में आज 80वां स्वतंत्रता दिवस (Independence Day) धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है।

वहीं, दिल्ली में लाल किला (Red Fort) पर पहले से तय कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए लोग आज तड़के से ही पहुंचने शुरू हो गए हैं।

लाल किला की आज सुबह की तस्वीर। जागरण

बता दें कि जिस समय रोजाना लोगों के सोने का समय होता था, आज उसी वक्त लोग लाल किला (Lal Quila) में प्रवेश करने के लिए लाइन में लगे हुए हैं।

लाल किला मेट्रो स्टेशन पर सुबह-सुबह लगी लंबी कतारें। जागरण

उधर, लाल किला मेट्रो स्टेशन पर भी सुबह-सुबह लंबी कतारें देखी गईं। हालांकि, यह कतारें इसलिए भी है, गेट से बाहर निकलने पर दिल्ली पुलिस के कर्मी काली टी-शर्ट, शर्ट और पेंट पहने लोगों को लौटा रहे हैं।

लाल किला पर कार्यक्रम की पूरी तैयारी। ANI

देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लाल किले पर 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की अगुवाई करेंगे। इस साल का कार्यक्रम राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम्' के 150 साल पूरे होने का जश्न मनाएगा और विकसित भारत 2047 की ओर भारत की यात्रा में 'युवा शक्ति' की भूमिका पर फोकस होगा।

लाल किला पर कैसा नजारा आज 15 अगस्त पर लाल किला की सुबह अद्भुत और देशभक्ति के रंग में रंगी नजर आई। हर तरफ भारत माता की जय और वंदे मातरम् की गूंज सुनाई दे रही है। लाल किला। ANI वहीं, लाल किला के बाहर लाइन में लगे हर व्यक्ति के मन में सिर्फ एक ही सवाल है कि जल्दी से प्रवेश मिल जाए और हम भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनें। हर साल होने वाले इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए देश के कोने-कोने से लोग आते हैं।