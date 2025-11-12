दिल्ली के इस इलाके में जल बोर्ड ने किया बड़ा 'खेल', हादसों का खतरा बढ़ा; लोग परेशान
पूर्वी दिल्ली के सूरजमल विहार ए-ब्लॉक में जल बोर्ड ने पाइपलाइन बिछाने का काम अधूरा छोड़ दिया है, जिससे निवासी परेशान हैं। सड़कें जर्जर हैं और खुले गड्ढों से दुर्घटना का खतरा है। स्थानीय लोगों ने जल बोर्ड से शिकायत की है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जल बोर्ड ने जल्द ही काम पूरा करने का आश्वासन दिया है।
जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। दिल्ली जल बोर्ड ने सूरजमल विहार ए-ब्लॉक में पानी की पाइपलाइन बिछाने का काम अधूरा छोड़ दिया है। इससे निवासियों को परेशानी हो रही है। सड़क जर्जर हालत में है, जिससे आवागमन में दिक्कत हो रही है। अधूरे काम के कारण पाइपलाइन चालू नहीं हो पा रही है। जहाँ गड्ढे खोदकर अधूरे छोड़ दिए गए हैं, वहाँ दुर्घटनाओं का खतरा बना हुआ है।
स्थानीय निवासी अरुण कुमार महाजन ने बताया कि अक्टूबर में जल बोर्ड ने ए-ब्लॉक में राम मंदिर गेट नंबर 4 के पास पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू किया था। पाइपलाइन बिछाने के लिए सड़क को आनन-फानन में खोद दिया गया, लेकिन कई इलाकों में काम अधूरा है। ए-1 से ए-7 और ए-8 से ए-16 के बीच लगभग 30 फीट का हिस्सा ऐसा है जहाँ खुदाई के बाद पाइपलाइन नहीं बिछाई गई है, जिससे गड्ढे खुले रह गए हैं।
इससे न केवल यातायात में समस्या हो रही है, बल्कि दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ रहा है। वहीं, जहाँ पाइपलाइन बिछाई गई है, वहाँ सड़कों पर मिट्टी भर दी गई है, जिससे धूल प्रदूषण की समस्या और बढ़ गई है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि उन्होंने दिल्ली जल बोर्ड कार्यालय और आनंद विहार स्थित जूनियर इंजीनियर से कई बार संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने अधूरे काम को पूरा करने और सड़कों की मरम्मत की मांग की है। जल बोर्ड ने कहा है कि वह जल्द ही काम पूरा कर देगा।
