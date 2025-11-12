दिल्ली के इस इलाके में जल बोर्ड ने किया बड़ा 'खेल', हादसों का खतरा बढ़ा; लोग परेशान

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। दिल्ली जल बोर्ड ने सूरजमल विहार ए-ब्लॉक में पानी की पाइपलाइन बिछाने का काम अधूरा छोड़ दिया है। इससे निवासियों को परेशानी हो रही है। सड़क जर्जर हालत में है, जिससे आवागमन में दिक्कत हो रही है। अधूरे काम के कारण पाइपलाइन चालू नहीं हो पा रही है। जहाँ गड्ढे खोदकर अधूरे छोड़ दिए गए हैं, वहाँ दुर्घटनाओं का खतरा बना हुआ है।

स्थानीय निवासी अरुण कुमार महाजन ने बताया कि अक्टूबर में जल बोर्ड ने ए-ब्लॉक में राम मंदिर गेट नंबर 4 के पास पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू किया था। पाइपलाइन बिछाने के लिए सड़क को आनन-फानन में खोद दिया गया, लेकिन कई इलाकों में काम अधूरा है। ए-1 से ए-7 और ए-8 से ए-16 के बीच लगभग 30 फीट का हिस्सा ऐसा है जहाँ खुदाई के बाद पाइपलाइन नहीं बिछाई गई है, जिससे गड्ढे खुले रह गए हैं।