दिल्ली-NCR में आफत के 3 घंटे, आंधी और तेज बारिश के लिए IMD का नया अलर्ट

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। भारतीय मौसम विभाग ने अगले तीन घंटों में गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और दिल्ली के गाजियाबाद से सटे कुछ हिस्सों में तेज हवाओं (30-40 किमी प्रति घंटा) के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है।

विभाग के मुताबिक, कई इलाकों में आंधी-तूफान, बिजली कड़कने और मध्यम से भारी बारिश की बहुत अधिक संभावना है। इन इलाकों में अचानक मौसम खराब हो सकता है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी अधिकारियों ने लोगों से सतर्क रहने की सलाह दी है। तेज हवाओं और बिजली कड़कने के कारण खुले इलाकों में न निकलने, पेड़ों और होर्डिंग्स से दूर रहने तथा आवश्यक होने पर ही घर से बाहर जाने की अपील की गई है। यातायात व्यवस्था भी प्रभावित हो सकती है, इसलिए वाहन चालकों को सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है।