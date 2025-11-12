IITF 2025 के लिए भारत मंडपम में त्रिस्तरीय होगी सुरक्षा व्यवस्था, लगाए जाएंगे 1,500 सीसीटीवी कैमरे
भारत मंडपम में शुरू हो रहे 44वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले (आईआईटीएफ 2025) में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जाएगी। दिल्ली पुलिस, सीआईएसएफ और आईटीपीओ संयुक्त रूप से सुरक्षा का संचालन करेंगे। लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास विस्फोट के बाद सुरक्षा को लेकर चिंताएँ बढ़ गई हैं। मेले में 1500 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और प्रवेश द्वारों पर मेटल डिटेक्टर लगाए जाएंगे।
संजीव गुप्ता, नई दिल्ली। शुक्रवार से भारत मंडपम में शुरू हो रहे 44वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले (आईआईटीएफ 2025) में इस साल सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जाएगी। भारत व्यापार संवर्धन संगठन (आईटीपीओ), दिल्ली पुलिस और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के सुरक्षाकर्मी संयुक्त रूप से मेले का संचालन करेंगे। सभी प्रवेश द्वारों पर मेटल डिटेक्टर और स्कैनर भी लगाए जाएँगे।
सोमवार शाम लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए विस्फोट के बाद, मेले की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एजेंसियों की चिंताएँ बढ़ गई हैं। इसी चिंता को देखते हुए, मंगलवार को भारत मंडपम में वरिष्ठ अधिकारियों की एक समन्वय और समीक्षा बैठक हुई। बैठक में आईआईटीएफ के पूरे परिदृश्य पर चर्चा की गई। सभी पहलुओं पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने का निर्णय लिया गया।
बैठक में यह निर्णय लिया गया कि चूँकि पार्किंग और मेला परिसर का विस्तार हो गया है, इसलिए सुरक्षाकर्मियों की संख्या भी बढ़ाई जानी चाहिए। सीआईएसएफ ने अपनी तैयारियाँ शुरू कर दी हैं, जबकि दिल्ली पुलिस भी बुधवार से अपनी तैयारियाँ शुरू कर देगी। मेला परिसर में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों और आगंतुकों की गहन जाँच की जाएगी। इसके अलावा, अब तक मेले में केवल 800 से 1000 सीसीटीवी कैमरे ही लगाए जाते थे, लेकिन इस वर्ष यह संख्या बढ़ाकर 1500 कर दी जाएगी ताकि भारत मंडपम के हर हिस्से पर नियंत्रण कक्ष से कड़ी निगरानी रखी जा सके।
आईआईटीएफ में सुरक्षा निस्संदेह एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा है। यहाँ लोगों की आवाजाही बहुत अधिक होती है। इसलिए, आईटीपीओ इसे लेकर पूरी तरह गंभीर है। समीक्षा एवं समन्वय बैठक का उद्देश्य इस पर चर्चा करना और बेहतर सुरक्षा व्यवस्था की योजना बनाना था। हमारा प्रयास इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन को हर पहलू से बेहतर बनाने का होगा।
-एसएन भारती, महाप्रबंधक (आईआईटीएफ), आईटीपीओ
