दिल्ली में बढ़ेगी वायु प्रदूषण की निगरानी, ​​IIT कानपुर की नई योजना में क्या है खास?

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। आईआईटी कानपुर का एआई सेंटर एनसीआर को लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण से बचाने के लिए एक नई योजना पर काम कर रहा है। इससे वायु प्रदूषण की सटीक निगरानी सुनिश्चित होगी और GRAP प्रतिबंधों से होने वाले नुकसान को भी रोका जा सकेगा। केस 1: 30 अक्टूबर, 2025, दोपहर 2 बजे।

दिल्ली का औसत AQI 378 था, जबकि उसी समय विवेक विहार, अशोक विहार, आनंद विहार, बवाना, जहाँगीरपुरी, पटपड़गंज और वज़ीरपुर जैसे कई इलाकों में AQI 410 से ऊपर था। दिल्ली के औसत AQI के कारण, GRAP 2 लागू था, जबकि लगभग एक दर्जन इलाकों में GRAP 3 लागू होना था, जिससे निवासियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक उपाय करने की आवश्यकता थी। केस 2: 31 अक्टूबर, 2025, दोपहर 2 बजे। दिल्ली का औसत AQI 227 था।

उस समय आर्य नगर, IGI, पूसा रोड, श्री अरविंद मार्ग और नॉर्थ कैंपस जैसे इलाकों में AQI 200 से नीचे था। इसके बावजूद, एनसीआर पर प्रदूषण की मोटी परत के चलते, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने 1 नवंबर से GRAP-3 प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। दिल्ली के बाहर पंजीकृत सभी व्यावसायिक वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

अरविंद पांडे, जागरण, नई दिल्ली: हर साल अक्टूबर से जनवरी के बीच वायु प्रदूषण के गंभीर स्तर की चपेट में आने वाले एनसीआर को इससे बचाने के लिए किए जा रहे प्रयासों को ऊपर दिए गए दो उदाहरणों से समझा जा सकता है। यानी, भले ही आप जिस इलाके में रहते हैं, वहाँ की वायु गुणवत्ता बेहद खतरनाक स्तर पर पहुँच गई हो, फिर भी वहाँ GRAP (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) के तहत सख्त उपाय तब तक लागू नहीं किए जाएँगे जब तक कि दिल्ली की वायु गुणवत्ता का औसत स्तर बेहद खतरनाक श्रेणी में न पहुँच जाए।

दूसरी बात, भले ही एनसीआर के एक बड़े इलाके का वायु गुणवत्ता स्तर संतोषजनक श्रेणी में पहुँच गया हो, लेकिन दिल्ली का औसत AQI उससे ज़्यादा है, तो वहाँ GRAP प्रतिबंध लागू होंगे। देश के बढ़ते शहरी विकास को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने के लिए आईआईटी कानपुर में स्थापित एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने एनसीआर में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए उठाए गए कदमों पर गंभीर सवाल उठाए हैं।

अब यह एक नई योजना विकसित कर रहा है जो दिल्ली के प्रत्येक वार्ड में वायु प्रदूषण के स्तर की निगरानी करेगी और प्रदूषण में वृद्धि के कारणों की पहचान करेगी। इसके लिए वार्ड स्तर पर वायु प्रदूषण नियंत्रण दल बनाने की योजना है। वर्तमान में, दिल्ली में लगभग 39 वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्र हैं।

इस एआई केंद्र, ऐरावत के परियोजना निदेशक प्रोफेसर सच्चिदानंद त्रिपाठी के अनुसार, लगभग 1500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली दिल्ली में वायु प्रदूषण की सटीक जानकारी केवल 39 स्टेशनों से प्राप्त नहीं की जा सकती है। यही कारण है कि दिल्ली को इस गंभीर वायु प्रदूषण संकट से बचाने के सभी प्रयास विफल रहे हैं। यदि नई योजना को सही ढंग से लागू किया जाता है, तो अगले एक-दो वर्षों में सार्थक परिणाम देखने को मिलेंगे।

इसी तरह, उन्होंने एनसीआर में लागू की जा रही GRAP प्रणाली पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि इसे भी बदलने की जरूरत है। इसे सीमित करने की जरूरत है, यानी जीआरएपी को मौजूदा स्थिति के आधार पर लागू किया जाना चाहिए, न कि समग्र दिल्ली के औसत के आधार पर। इससे एनसीआर की जीवन शक्ति और अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण नुकसान से बचाया जा सकता है।

एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि जीआरएपी के कारण हर साल इस मौसम में एनसीआर में बड़ी संख्या में आवास और निर्माण परियोजनाएं ठप हो जाती हैं। इसका असर न केवल निर्माण एजेंसियों पर पड़ता है, बल्कि श्रमिकों पर भी पड़ता है, जिन्हें बंद के कारण भुखमरी का सामना करना पड़ता है। इसी तरह, उद्योगों, वाहनों और अन्य सेवाओं पर प्रतिबंध से काफी नुकसान हो रहा है।