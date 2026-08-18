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विद्यार्थियों की पीजी की मजबूरी होगी कम, आईआईटी दिल्ली में 4,300 विद्यार्थियों के लिए बनेगा नया हॉस्टल

By Lokesh Sharma Edited By: Sonu Suman
Updated: Tue, 18 Aug 2026 08:29 PM (IST)

आईआईटी दिल्ली छात्रों की बढ़ती संख्या के दबाव को कम करने के लिए आरके पुरम में तीन नए हॉस्टल बना रहा है, जिनमें 4,300 छात्रों के रहने की क्षमता होगी। य ...और पढ़ें

आईआईटी दिल्ली में 4,300 छात्रों के लिए बनेंगे नए हॉस्टल।

आईआईटी दिल्ली में 4,300 छात्रों के लिए बनेंगे नए हॉस्टल।

HighLights

  1. आरके पुरम में तीन नए हॉस्टल का निर्माण।

  2. 4,300 अतिरिक्त छात्रों को मिलेगा आवास।

  3. छात्राओं के लिए 1400 सीटें होंगी आरक्षित।

लोकेश शर्मा, नई दिल्ली। आईआईटी दिल्ली में बढ़ती छात्र संख्या के दबाव को देखते हुए बड़े स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर और हास्टलों का विस्तार किया जा रहा है। संस्थान के मौजूदा हास्टल सभी छात्रों की आवास जरूरत पूरी करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।

इसी दबाव को कम करने के लिए अब मुख्य हौज खास कैंपस के पास आरके पुरम में तीन नए हास्टल बनाए जा रहे हैं। इनमें दो बायज और एक गर्ल्स हास्टल होगा। तीनों इमारतें ग्राउंड प्लस 12 मंजिल की होंगी और तैयार होने के बाद करीब 4,300 अतिरिक्त छात्रों के लिए आवास उपलब्ध होगा। जिसमें 1400 सीटें छात्राओं के लिए होंगी।

यानी एक साथ हजारों नए बेड जुड़ने से हास्टल आवंटन की मारामारी कुछ कम होने की उम्मीद है। फिलहाल जिन छात्रों को हास्टल नहीं मिल रहा वे छात्र साकेत, लाजपत नगर, सरोजनी नगर और आईआईटी दिल्ली के आसपास फ्लैट या रूम रह कर रही है।

आईआईटी दिल्ली में फिलहाल छात्रों के लिए 12 बायज और चार गर्ल्स हास्टल हैं। छात्राओं के लिए ट्रांजिट एकामोडेशन की व्यवस्था भी है, लेकिन बढ़ती छात्र संख्या के सामने यह क्षमता लगातार कम पड़ रही है। खासकर देश के अलग-अलग राज्यों से आने वाले छात्रों के लिए कैंपस के पास सुरक्षित और संस्थान से जुड़ा आवास बड़ी जरूरत है। हास्टल न मिलने की स्थिति में छात्रों को निजी पीजी या किराये के कमरों का सहारा लेना पड़ता है, जिससे पढ़ाई के साथ आर्थिक बोझ भी बढ़ता है।

आरके पुरम में 4,300 बेड से कितना बदलेगा समीकरण

आईआईटी दिल्ली के निदेशक प्रो. रंगन बनर्जी के अनुसार आरके पुरम में बन रहे तीनों हास्टलों में करीब 4,300 छात्रों के रहने की क्षमता होगी। इनमें छात्राओं के लिए अलग हास्टल होना खास तौर पर महत्वपूर्ण है, क्योंकि महिला छात्रों के लिए परिसर में आवास की उपलब्धता बढ़ाना संस्थान के सामने लगातार बनी चुनौती है। तीनों हास्टल मुख्य कैंपस के नजदीक होने से छात्रों को रोजाना लंबी दूरी तय करने की जरूरत भी कम होगी।

सीमित जमीन में अधिक छात्रों को जगह देने के लिए तीनों हास्टल ग्राउंड प्लस 12 मंजिल के बनाए जा रहे हैं। इससे एक ओर जमीन का बेहतर इस्तेमाल होगा, वहीं दूसरी ओर हजारों छात्रों के लिए एक साथ आवास तैयार किया जा सकेगा। नए हास्टल बनने से मौजूदा हास्टलों पर दबाव कम होगा और साझा कमरों तथा सीमित सीटों के कारण होने वाली परेशानी में भी राहत मिल सकती है।

यह विस्तार इसलिए भी अहम है क्योंकि आईआईटी दिल्ली में स्नातक, परास्नातक और पीएचडी के अलावा शोध एवं नए अकादमिक कार्यक्रमों का लगातार विस्तार हो रहा है।

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