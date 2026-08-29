IIT दिल्ली में बनेंगे 12 मंजिल के तीन नए हॉस्टल, 4300 छात्रों को मिलेगी बड़ी राहत

लोकेश शर्मा, नई दिल्ली। आईआईटी दिल्ली में छात्रों की बढ़ती संख्या को देखते हुए तीन नए हॉस्टल बनाए जा रहे हैं। ये हॉस्टल मुख्य हौज खास कैंपस के पास आरके पुरम में बनेंगे। इनमें दो हॉस्टल छात्रों के लिए और एक छात्राओं के लिए होगा।

तीनों हॉस्टल ग्राउंड प्लस 12 मंजिल के होंगे। इनके तैयार होने के बाद करीब 4300 छात्रों के रहने की व्यवस्था हो जाएगी। इनमें करीब 1400 सीटें छात्राओं के लिए होंगी। इससे हॉस्टल की कमी काफी हद तक दूर होने और छात्रों को निजी पीजी या किराये के कमरों में रहने की मजबूरी कम होने की उम्मीद है।

छात्रों को मिलेगी राहत बता दें कि फिलहाल आईआईटी दिल्ली में छात्रों के लिए 12 ब्वॉयज और चार गर्ल्स हॉस्टल हैं। छात्राओं के लिए ट्रांजिट एकामोडेशन की सुविधा भी है। इसके बावजूद छात्रों की बढ़ती संख्या के कारण हॉस्टल पर दबाव बढ़ रहा है।

किराये पर कमरे ले रहे छात्र बताया गया कि जिन छात्रों को हॉस्टल नहीं मिल पाता, उन्हें साकेत, लाजपत नगर, सरोजनी नगर और आइआइटी के आसपास के इलाकों में पीजी या किराये के कमरे लेने पड़ते हैं। इससे छात्रों पर रहने का अतिरिक्त खर्च बढ़ जाता है। साथ ही कैंपस से दूर रहने के कारण आने-जाने में भी समय लगता है।

आईआईटी दिल्ली के निदेशक प्रो. रंगन बनर्जी के अनुसार, आरके पुरम में बनने वाले तीनों हॉस्टल में करीब 4300 छात्रों के रहने की क्षमता होगी। इनमें छात्राओं के लिए अलग हॉस्टल बनाया जाएगा। इससे छात्राओं के लिए कैंपस के पास रहने की सुविधा बढ़ेगी।