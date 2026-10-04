क्यों अंदर से टूट रहे होनहार स्टूडेंट्स? IIT दिल्ली के दो छात्रों की मौत पर एक्सपर्ट्स ने जताई चिंता

स्कूल-कॉलेज तक बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्र अक्सर अपने से कमजोर विद्यार्थियों के बीच लगातार आगे रहते हैं। लेकिन आईआईटी जैसे संस्थान में पहुंचने के बाद उनका सामना अपने बराबर या उनसे बेहतर प्रदर्शन करने वाली प्रतिभाओं से होता है। यहां पहले जैसा प्रदर्शन दोहराने और हर बार खुद को साबित करने का दबाव बढ़ जाता है। इसके साथ असफलता का डर, करियर और नौकरी की चिंता, परिवार की अपेक्षाएं और सामाजिक तुलना जुड़ती जाती है। लगातार पढ़ाई, नींद की कमी और सामाजिक दूरी भावनात्मक परेशानी को और बढ़ा सकती है। - डॉ. राजेश सागर, प्रोफेसर, मनोरोग विभाग, एम्स

आत्मघाती कदम का कोई एक कारण नहीं होता। मानसिक परेशानी, तनाव से निपटने की क्षमता और व्यक्तित्व सहित कई कारक जोखिम बढ़ा सकते हैं। परिवार, दोस्तों और संस्थान का सहयोग महत्वपूर्ण बचाव कारक है। व्यवहार में होने वाले बदलाव को गंभीरता से लेना चाहिए। - निमेष जी. देसाई, पूर्व निदेशक, इहबास