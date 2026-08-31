ऋषिकेश की मौत के बाद बड़ा फैसला, IIT दिल्ली में थमा छात्रों का प्रदर्शन; कुछ मांगों पर बनी सहमति

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। आइआइटी दिल्ली में छात्र की मौत के बाद एक सप्ताह से चल रहा छात्रों का आंदोलन फिलहाल रुक गया है। प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि आंदोलन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। शनिवार रात आंदोलनरत छात्रों और आइआइटी प्रशासन के बीच बैठक हुई। बैठक में छात्रों की कई प्रमुख मांगों पर सहमति बनी है। इसलिए छात्रों ने प्रदर्शन रोकने का फैसला लिया।

हालांकि, छात्रों ने स्पष्ट किया है कि आंदोलन रोकने की यह घोषणा बाहरी जांच समिति की रिपोर्ट सभी छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों के सामने सार्वजनिक किए जाने तक है। ऐसे में अब आइआइटी प्रशासन की असली परीक्षा जांच की निष्पक्षता और उसकी रिपोर्ट को सार्वजनिक करने को लेकर होगी।

छात्रों की सबसे अहम मांग बाहरी जांच समिति के गठन की थी, जिसे प्रशासन ने स्वीकार कर लिया है। इतना ही नहीं, समिति के अध्यक्ष और छात्र सदस्यों का नामांकन प्रदर्शनकारी छात्रों की ओर से किए जाने पर भी सहमति बनी है। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया कि समिति के दायरे में छात्र ऋषिकेश की मौत से जुड़े दुखद हालात की जांच शामिल होगी। इसके अलावा संस्थान के मानसिक स्वास्थ्य सहायता से जुड़े सभी प्रोटोकाल को सार्वजनिक करने की मांग भी स्वीकार की गई है।

हालांकि, छात्रों की सभी मांगों पर सहमति नहीं बनी है। प्रशासनिक लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को जांच लंबित रहने तक छुट्टी पर भेजने का फैसला जांच समिति पर छोड़ दिया गया है। वहीं, डीन आफ स्टूडेंट अफेयर्स, एसोसिएट डीन हास्टल मैनेजमेंट और एसोसिएट डीन स्टूडेंट वेलफेयर के इस्तीफे की मांग भी अभी निर्णायक स्तर पर नहीं पहुंची है।