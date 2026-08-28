IIT दिल्ली में विरोध कर रहे छात्रों पर एक्शन की चेतावनी, निदेशक ने कहा- अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। IIT दिल्ली में 31 वर्षीय एमएससी छात्र ऋषिकेश कुमार की मौत के बाद जारी छात्र आंदोलन के बीच संस्थान के निदेशक प्रो. रंगन बनर्जी ने प्रदर्शनकारी छात्रों को अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी है।

शुक्रवार को छात्रों को भेजे आधिकारिक संदेश में निदेशक ने कहा कि गुरुवार रात प्रदर्शन की स्थिति काफी बढ़ गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने रात 10:30 बजे से 12:30 बजे तक संस्थान के आवासीय क्षेत्र में प्रदर्शन किया और नारेबाजी के दौरान आपत्तिजनक, अपमानजनक और धमकी भरी भाषा का इस्तेमाल किया।

निदेशक ने कहा कि फैकल्टी आवास के सामने इस तरह का प्रदर्शन शिक्षकों और उनके परिवारों, जिसमें छोटे बच्चे और बुजुर्ग की सुरक्षा, निजता और शांतिपूर्ण जीवन को प्रभावित करता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि परिसर के शांतिपूर्ण संचालन में बाधा डालने वाले व्यक्तियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसमें आवासीय क्षेत्र, कक्षाएं, अकादमिक गतिविधियां और संस्थान की अन्य गतिविधियां शामिल हैं। पांचवें दिन आधी रात तक प्रदर्शन ऋषिकेश कुमार की मौत के बाद छात्रों का आंदोलन लगातार पांचवें दिन भी जारी रहा। गुरुवार रात छात्रों ने आधी रात तक प्रदर्शन किया और परिसर के विभिन्न हिस्सों में मार्च निकाला। प्रदर्शनकारियों के हाथों में IIT दिल्ली के छात्र न्याय की मांग करते हैं जांच, मुआवजा और इस्तीफा जैसे संदेश लिखे बैनर थे। सुरक्षा व्यवस्था के तहत सुरक्षाकर्मियों ने संस्थान के मुख्य गेट पर बैरिकेडिंग भी की थी। जांच समिति ने शुरू किया काम निदेशक ने छात्रों को भेजे संदेश में संस्थान की ओर से उठाए गए कदमों की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बाहरी जांच समिति ने काम शुरू कर दिया है। साथ ही ऋषिकेश के परिवार को संस्थान के बेनेवोलेंट फंड से सहायता देने की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा शिक्षकों, छात्रों और कर्मचारियों के स्वैच्छिक योगदान से एक अलग फंड भी बनाया गया है। उन्होंने बताया कि बाहरी Ombudsperson की नियुक्ति अगले सप्ताह की जाएगी। निदेशक के अनुसार, संस्थान प्रशासन छात्र प्रतिनिधियों और अन्य छात्रों के साथ लगातार बातचीत कर रहा है और उनकी चिंताओं को समझने के लिए सद्भावना के साथ संवाद जारी रखा गया है।