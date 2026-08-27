IIT दिल्ली में छात्र की मौत की जांच करेंगी पूर्व जज मुक्ता गुप्ता, समिति की नई अध्यक्ष बनीं; एफआईआर भी दर्ज
आइआइटी दिल्ली ने छात्र ऋषिकेश कुमार की मौत की जांच के लिए गठित समिति का पुनर्गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता अब सेवानिवृत्त न्यायाधीश मुक्ता गुप्ता करेंगी।
HighLights
आइआइटी दिल्ली ने छात्र मौत जांच समिति का पुनर्गठन किया
सेवानिवृत्त न्यायाधीश मुक्ता गुप्ता को समिति का अध्यक्ष बनाया गया
संस्थान ने छात्र सहायता व्यवस्था मजबूत करने का आश्वासन दिया
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। IIT दिल्ली ने छात्र की मौत की परिस्थितियों की जांच के लिए गठित बाहरी जांच समिति का पुनर्गठन किया है। दिल्ली हाईकोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश मुक्ता गुप्ता को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है।
इससे एक दिन पहले उत्तराखंड के पूर्व डीजीपी अशोक कुमार ने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए समिति के अध्यक्ष पद से खुद को अलग कर लिया था। इस बीच परिसर में छात्रों का प्रदर्शन भी जारी है।
मुक्ता गुप्ता करेंगी जांच समिति की अध्यक्ष
IIT दिल्ली के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, नई समिति में एम्स नई दिल्ली के मनोचिकित्सा विभाग के प्रमुख प्रताप शरण को सदस्य बनाया गया है। इसके अलावा दो छात्र प्रतिनिधि और IIT दिल्ली के रजिस्ट्रार भी बाहरी जांच समिति का हिस्सा होंगे।
संस्थान ने मंगलवार को 31 वर्षीय एमएससी भौतिकी के छात्र ऋषिकेश कुमार की मौत की परिस्थितियों की जांच के लिए पांच सदस्यीय समिति गठित की थी।
अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज किया मामला
पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया है। प्रारंभिक जांच के अनुसार, छात्र सुबह करीब आठ बजे मुख्य द्वार से परिसर में दाखिल हुआ था और इसके बाद लेक्चर हाल कांप्लेक्स पहुंचा।
वह लिफ्ट से छठी मंजिल पर गया, जहां से नीचे गिर गया। उसे संस्थान के अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।
घटना के बाद छात्रों ने परिसर में प्रदर्शन किया था, जिसके चलते प्रशासन ने सोमवार को कक्षाएं स्थगित कर दी थीं। पुलिस ने मौके से मिले छात्र के मोबाइल फोन को कब्जे में लेकर जांच शुरू की है। साथ ही संस्थान से छात्र के काउंसलिंग रिकार्ड समेत अन्य संबंधित जानकारी मांगी गई है।
छात्र सहायता व्यवस्था मजबूत करने के कदम
IIT दिल्ली ने कहा कि विद्यार्थियों का कल्याण संस्थान की प्राथमिकता है। संस्थान के अनुसार 2025 में नए पाठ्यक्रम लागू होने के बाद प्रथम सेमेस्टर का क्रेडिट लोड कम किया गया, लाइफ स्किल्स पाठ्यक्रम जोड़े गए और प्रथम वर्ष की कक्षाओं में छात्रों की संख्या 30 से 60 तक सीमित की गई है।
संस्थान ने मेंटरशिप, मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं और शिकायत निवारण व्यवस्था को भी मजबूत करने की बात कही है।
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