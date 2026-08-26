IIT दिल्ली में छात्र की मौत की जांच से पीछे हट गए समिति अध्यक्ष, बवाल के बीच अब किसे मिलेगी कमान?

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। IIT दिल्ली में 31 वर्षीय छात्र ऋषिकेश कुमार की मौत की जांच के लिए गठित बाहरी जांच समिति के अध्यक्ष और उत्तराखंड के पूर्व डीजीपी व IIT दिल्ली के पूर्व छात्र अशोक कुमार ने समिति से खुद को अलग कर लिया है।

उन्होंने पूर्व निर्धारित व्यस्तताओं का हवाला देते हुए समिति से हटने का फैसला किया है। संस्थान के सूत्रों के अनुसार, जल्द ही नए अध्यक्ष के नाम की घोषणा की जाएगी। समिति में नए अध्यक्ष की होगी नियुक्ति IIT दिल्ली के निदेशक प्रो. रंगन बनर्जी ने मंगलवार सुबह छात्रों को ईमेल भेजकर पांच सदस्यीय बाहरी जांच समिति गठित करने की जानकारी दी थी। इसमें अशोक कुमार के अलावा एम्स नई दिल्ली के मनोचिकित्सा विभाग के प्रमुख प्रो. प्रताप शर्मा, दो छात्र प्रतिनिधि और संस्थान के रजिस्ट्रार को शामिल किया गया था। रजिस्ट्रार को समिति का सचिव और संयोजक बनाया गया था। पूर्व हाई कोर्ट न्यायाधीश को अध्यक्ष बनाने की मांग हालांकि, प्रदर्शन कर रहे कुछ छात्रों ने समिति की संरचना पर आपत्ति जताते हुए जांच समिति की अध्यक्षता किसी पूर्व हाई कोर्ट न्यायाधीश से कराने की मांग की थी। छात्रों का कहना है कि मामले की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच के लिए न्यायिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति की अध्यक्षता जरूरी है।