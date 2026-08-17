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मिशन ओलिंपिक 2036: भारतीय खिलाड़ियों की ट्रेनिंग होगी हाईटेक, पदक दिलाने में तकनीकी मदद करेगा IIT

By Lokesh Sharma Edited By: Kapil Kumar
Updated: Mon, 17 Aug 2026 09:55 AM (IST)

आईआईटी दिल्ली, साई और एक्सेटर विश्वविद्यालय 2036 ओलंपिक में भारत के लिए अधिक पदक जीतने हेतु खेलों में नई तकनीक का उपयोग कर रहे हैं। यह पहल खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बेहतर बनाने, चोटों से बचाने और वैज्ञानिक प्रशिक्षण प्रदान करने पर केंद्रित है।

आईआईटी दिल्ली।

आईआईटी दिल्ली।

HighLights

  1. आईआईटी दिल्ली, साई, एक्सेटर विश्वविद्यालय की खेल तकनीक साझेदारी।

  2. खिलाड़ियों के प्रदर्शन सुधार, चोट बचाव पर ध्यान केंद्रित।

  3. स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स लैब और एआई का उपयोग।

लोकेश शर्मा, नई दिल्ली। 2036 ओलिंपिक में भारत को ज्यादा पदक दिलाने के लिए आईआईटी दिल्ली खेलों में नई तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है। इसके लिए आईआईटी दिल्ली ने भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) और ब्रिटेन के एक्सेटर विश्वविद्यालय के साथ मिलकर काम शुरू किया है।

इस पहल का मुख्य उद्देश्य खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बेहतर करना, चोट से बचाना और चोट लगने के बाद जल्दी ठीक होने में मदद करना है। खिलाड़ियों की ट्रेनिंग को भी आंकड़ों और वैज्ञानिक तरीके से बेहतर बनाया जाएगा।

जानकारी के मुताबिक, जनवरी 2024 में आईआईटी दिल्ली और एक्सेटर विश्वविद्यालय के बीच साझेदारी हुई थी। इसमें खेल विज्ञान, खिलाड़ियों के बेहतर प्रदर्शन और चोट से उबरने जैसे विषयों पर काम करने का फैसला हुआ था।

इसके तहत आईआईटी दिल्ली के मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग में सितंबर 2025 में स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स लैब शुरू की गई। इसे साई के नेशनल सेंटर फार स्पोर्ट्स साइंस एंड रिसर्च के सहयोग से बनाया गया है।

लैब का फायदा मिलेगा

इस लैब में खिलाड़ियों के शरीर की गति, चाल और मांसपेशियों की गतिविधियों का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया जाएगा। इससे यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि खिलाड़ी अपना प्रदर्शन कैसे बेहतर कर सकता है और उसे चोट लगने का खतरा कितना है। इस लैब का फायदा केवल खिलाड़ियों को ही नहीं, बल्कि कोच, फिजियोथेरेपिस्ट, खेल वैज्ञानिक और खेल महासंघों को भी मिलेगा।

एआई और सेंसर से मिलेगी खिलाड़ियों को मदद

खिलाड़ियों की मदद के लिए मोशन कैप्चर, एआई, मशीन लर्निंग, जीपीएस, वायरलेस ईएमजी और वियरेबल सेंसर जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा। इन तकनीकों से खिलाड़ी की चाल, मांसपेशियों की गतिविधि, शरीर पर पड़ने वाला दबाव और प्रदर्शन से जुड़ा डेटा जुटाया जाएगा। एआई और मशीन लर्निंग इस डेटा का विश्लेषण करके ट्रेनिंग को बेहतर बनाने में मदद करेंगे।

आईआईटी दिल्ली, साई और एक्सेटर विश्वविद्यालय ने 2-6 मार्च 2026 तक ‘स्पोर्ट्स टेक्नोलाजी, मशीन लर्निंग एंड डेटा एनालिटिक्स’ नाम से पांच दिवसीय कार्यक्रम भी आयोजित किया था। इसमें कोच, फिजियोथेरेपिस्ट और खेल वैज्ञानिकों को एआई, जीपीएस, वियरेबल तकनीक, वीआर, ईएमजी और मोशन कैप्चर जैसी तकनीकों का प्रशिक्षण दिया गया।

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इस पहल से 2036 तक भारत के खिलाड़ियों को वैज्ञानिक तरीके से ट्रेनिंग देने और देश में अपनी स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी विकसित करने में मदद मिल सकती है।