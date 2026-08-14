दवाओं से बायोटेक्नोलॉजी तक नई उम्मीद, IIT Delhi ने खोजी अनैसर्गिक अमीनो एसिड बनाने की तकनीक

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। शरीर में प्रोटीन बनाने वाले अमीनो एसिड की दुनिया अब और व्यापक हो सकती है। आइआइटी दिल्ली के शोधकर्ताओं ने दृश्य प्रकाश की मदद से अनैसर्गिक अमीनो एसिड तैयार करने की नई रासायनिक रणनीति विकसित की है। यह तकनीक भविष्य में नई दवाओं, उन्नत बायोमालिक्यूल और जैव-चिकित्सकीय सामग्री के विकास में उपयोगी साबित हो सकती है।

आइआइटी दिल्ली के रसायन विज्ञान विभाग के प्रो. रवि पी सिंह के नेतृत्व में हुए इस शोध में वैज्ञानिकों ने अमीनो एसिड की त्रि-आयामी संरचना पर सटीक नियंत्रण हासिल करने का तरीका विकसित किया है। शोधकर्ताओं के अनुसार, अणुओं की चिरैलिटी यानी उनका दाएं या बाएं हाथ की तरह अलग-अलग रूप में होना बेहद महत्वपूर्ण है। जैविक तंत्र सामान्यतः किसी अणु के एक विशेष रूप को ही पहचानते हैं। इसलिए गलत संरचना वाला अणु दवा या प्रोटीन में अपेक्षित प्रभाव नहीं दे सकता।

नई रणनीति में दृश्य प्रकाश और चिरल कापर कैटेलिस्ट-लिगैंड सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। इसके जरिए वैज्ञानिकों ने रासायनिक अभिक्रियाओं की चयनात्मकता को नियंत्रित करते हुए अनैसर्गिक अमीनो एसिड तैयार किए। शोधकर्ताओं ने इस प्रक्रिया से 43 प्रकार के अनैसर्गिक अमीनो एसिड और पेप्टाइड तैयार करने में सफलता हासिल की है।

अनैसर्गिक अमीनो एसिड का इस्तेमाल आधुनिक चिकित्सा और जैव प्रौद्योगिकी में पहले से किया जा रहा है। इनसे अधिक स्थिर और बेहतर लक्ष्य-विशिष्ट बायोमालिक्यूल तैयार किए जा सकते हैं। कुछ स्वीकृत दवाओं में भी संशोधित अमीनो एसिड का उपयोग होता है। शोधकर्ताओं के मुताबिक नई तकनीक से ऐसे अमीनो एसिड का बड़ा भंडार तैयार हो सकेगा, जिनका इस्तेमाल अगली पीढ़ी के प्रोटीन और जैव-अणुओं के डिजाइन में किया जा सकता है। शोध आर्गेनिक पत्रों में प्रकाशित हुआ है।