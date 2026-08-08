74 की उम्र में पीएचडी, 19 में बीटेक, IIT दिल्ली में दो पीढ़ियों ने लिखी कामयाबी की अनोखी कहानी

लोकेश शर्मा, नई दिल्ली। किसी के हाथ में उम्र की लकीरें थीं तो किसी की आंखों में भविष्य के सपने। एक ने जिंदगी के 74वें पड़ाव पर पीएचडी की डिग्री थामी, तो दूसरे ने महज 19 साल की उम्र में बीटेक पूरा कर लिया।

IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में चंद्रशेखर प्रसाद और अनीश तंवर की कहानी ने साबित कर दिया कि सफलता की कोई तय उम्र नहीं होती। मंजिल तक पहुंचने के रास्ते अलग हो सकते हैं, लेकिन उसे पाने का जज्बा एक जैसा होता है। चंद्रशेखर प्रसाद और अनीश तंवर की उम्र में 55 साल का अंतर है।

नीतीश कुमार के सहपाठी रहे चंद्रशेखर पटना के रहने वाले चंद्रशेखर प्रसाद ने सिविल इंजीनियरिंग में पीएचडी पूरी कर IIT दिल्ली के सबसे उम्रदराज स्नातकों में अपना नाम दर्ज कराया। वर्ष 1973 में बिहार काॅलेज ऑफ इंजीनियरिंग (वर्तमान एनआईटी पटना) से बीटेक करने वाले प्रसाद बाद में केंद्र सरकार की सेवा में गए और सीपीडब्ल्यूडी के महानिदेशक पद से वर्ष 2012 में सेवानिवृत्त हुए।

उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से एमटेक भी किया है। वह ग्रेजुएशन करते हुए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सहपाठी भी रहे है। सेवानिवृत्ति के बाद भी उन्होंने पढ़ाई का सिलसिला नहीं रोका। सस्टेनेबल बिल्डिंग्स और कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट पर उनका शोध संयुक्त राष्ट्र के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स-2030 और भारत सरकार के लक्ष्यों से जुड़ा है। उन्होंने बताया कि बचपन में देश के प्रथम राष्ट्रपति डाॅ. राजेंद्र प्रसाद से प्रेरणा मिली थी। अब उनका लक्ष्य आगे शोध करने के साथ नई पीढ़ी को पढ़ाकर अपना अनुभव साझा करना है। वह अपनी सफलता का श्रेय पत्नी के सहयोग को देते हैं, जो पढ़ाई के दौरान देर रात तक उनका साथ देती थीं।

खबरें और भी







19 साल की उम्र में बीटेक, अब यूपीएससी का लक्ष्य वहीं जयपुर के 19 वर्षीय अनीश तंवर ने इसी समारोह में सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री हासिल की। गांव के सामान्य स्कूल से पढ़ाई शुरू करने वाले अनीश ने सीकर से 12वीं की।