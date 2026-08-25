दुबई से दिल्ली पहुंचते ही यात्री के ग्रीन चैनल पार करते ही बजा मेटल डिटेक्टर, चेकिंग में सोने की छड़ बरामद

मुकेश ठाकुर, नई दिल्ली। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय (आईजीआई) हवाई अड्डे के टर्मिनल-3 पर सीमा शुल्क (कस्टम) अधिकारियों ने खुफिया सतर्कता का परिचय देते हुए सोने की तस्करी के एक प्रयास को नाकाम कर दिया। सोमवार को दुबई से एअर इंडिया की उड़ान (ए आई-4310) से पहुंचे एक भारतीय यात्री को गुप्त सूचना के आधार पर रोका गया।

116 ग्राम वजन की एक सोने की छड़ बरामद ग्रीन चैनल पार करते समय संदेह होने पर यात्री की गहन तलाशी ली गई। डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर द्वारा अलर्ट दिए जाने के बाद अधिकारियों ने यात्री के पास से 116 ग्राम वजन की एक सोने की छड़ बरामद की, जिसकी अनुमानित कीमत 15,69,960 रुपये बताई जा रही है। इसके अतिरिक्त, आरोपित के कब्जे से 84,578 रुपये मूल्य का एक सैमसंग एस26 अल्ट्रा स्मार्टफोन भी बरामद हुआ।