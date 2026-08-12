IGI एयरपोर्ट से पकड़नी है फ्लाइट तो घर से जल्दी निकलें, DIAL ने यात्रियों के लिए जारी की एडवाइजरी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (आईजीआई) के संचालक डायल (डीआईएएल) ने स्वतंत्रता दिवस 2026 को देखते हुए यात्रियों के लिए जरूरी सलाह जारी की है। हवाई अड्डे पर सुरक्षा उपायों को और मजबूत किया गया है ताकि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

डायल के अनुसार, सुरक्षा जांच में सामान्य से अधिक समय लग सकता है। इसलिए यात्रियों से अनुरोध किया गया है कि वे अपनी यात्रा की योजना पहले से बनाएं और समय से पहले हवाई अड्डे पहुंचें, ताकि अंतिम समय की भागदौड़ और तनाव से बचा जा सके।