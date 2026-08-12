IGI एयरपोर्ट से पकड़नी है फ्लाइट तो घर से जल्दी निकलें, DIAL ने यात्रियों के लिए जारी की एडवाइजरी
स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर IGI एयरपोर्ट पर सुरक्षा अलर्ट जारी किया गया है। डायल ने यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी की है। ...और पढ़ें
HighLights
स्वतंत्रता दिवस के लिए IGI एयरपोर्ट पर सुरक्षा अलर्ट।
डायल ने यात्रियों के लिए जरूरी एडवाइजरी जारी की।
एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (आईजीआई) के संचालक डायल (डीआईएएल) ने स्वतंत्रता दिवस 2026 को देखते हुए यात्रियों के लिए जरूरी सलाह जारी की है। हवाई अड्डे पर सुरक्षा उपायों को और मजबूत किया गया है ताकि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
डायल के अनुसार, सुरक्षा जांच में सामान्य से अधिक समय लग सकता है। इसलिए यात्रियों से अनुरोध किया गया है कि वे अपनी यात्रा की योजना पहले से बनाएं और समय से पहले हवाई अड्डे पहुंचें, ताकि अंतिम समय की भागदौड़ और तनाव से बचा जा सके।
सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रही डायल
उन्होंने बताया कि डायल की टीम सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रही है ताकि यात्रा सुरक्षित और सुचारू बनी रहे। यात्रियों से सहयोग और समझदारी की अपील करते हुए डायल ने सुरक्षित यात्रा करने की सलाह दी हैं।