दिल्ली IGI एयरपोर्ट पर 30 Kg से अधिक हाइड्रोपोनिक गांजा जब्त, 5 तस्कर गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (आईजीआई) हवाई अड्डे के टर्मिनल-3 पर कस्टम्स विभाग ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 48 घंटे में 30.3 किलोग्राम से अधिक हाइड्रोपोनिक गांजा बरामद किया।

पुलिस के अनुसार, दो मामलों में पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। पहली कार्रवाई 9 सितंबर को खुफिया सूचना के आधार पर की गई।

यात्रियों को रोककर पूछताछ की

एअर इंडिया की उड़ान एआई-2333 से बैंकाक से दिल्ली पहुंचे दो यात्रियों के सामान पर कस्टम्स अधिकारियों ने निगरानी रखी। बैगेज बेल्ट के पास अधिकारियों ने देखा कि काठमांडू से पहुंचे दो यात्री इनका सामान लेने का प्रयास कर रहे हैं। दोनों को ग्रीन चैनल से बाहर निकलते समय पकड़ लिया गया। इसके बाद बैंकाक से आए यात्रियों को भी रोककर पूछताछ की गई।

वजन 27.45 किलोग्राम वहीं, चारों के सामान की एक्स-रे जांच में संदिग्ध वस्तुएं मिलने पर विस्तृत तलाशी ली गई। बैगों से हरे रंग का मादक पदार्थ बरामद हुआ, जिसका पैकिंग समेत कुल वजन 27.45 किलोग्राम था। जांच में इसे हाइड्रोपोनिक गांजा बताया गया।