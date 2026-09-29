IGI एयरपोर्ट पर पकड़ा गया सैन्य ड्रोन का जखीरा, थर्मल इमेजिंग से लैस 10 हाई-टेक ड्रोन जब्त; 3 यात्री हिरासत में

मुकेश ठाकुर, नई दिल्ली। आईजीआई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने हांगकांग से वियतनाम के रास्ते भारत लाए जा रहे सैन्य श्रेणी के 10 ड्रोन बरामद किए हैं। मामले में तीन भारतीय यात्रियों को पकड़ा गया है। इनके पास से एक आईफोन 18 प्रो मैक्स भी मिला है। बरामद सामान की कुल कीमत चार्टर्ड इंजीनियर के आकलन के आधार पर 1,03,55,900 रुपये है।

कस्टम अधिकारियों के अनुसार, 25 सितंबर को खुफिया जानकारी के आधार पर टर्मिनल-3 पर हांगकांग से वियतनाम होते हुए आने वाले तीन यात्रियों को ग्रीन चैनल पार करते समय रोका गया। ये यात्री वियतनाम की उड़ान वीएन-593 और वीएन-981 से पहुंचे थे।