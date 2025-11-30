आसमान से अक्षरधाम किया दर्शन, दिल्ली में हॉट एयर बैलून की शुरुआत के साथ ही दिखा उत्साह

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। सराय काले खां स्थित बांसेरा पार्क में शनिवार को हाॅट एयर बैलून सवारी की शुरुआत हुई। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक ने इसका आनंद लिया। यमुना तीरे हवा में लहराते हुए दिल्ली को निहारा। एक-एक पल को मोबाइल में सहेजा। नोएडा से लेकर गाजियाबाद और फरीदाबाद तक के लोगों में इसे लेकर होड़ मची रही। हाॅट एयर बैलून की सवारी के लिए लोग सुबह ही पार्क में पहुंच गए थे। गुनगुनी धूप में लोगों ने हवा में सवारी का आनंद लिया।

राजौरी गार्डन के रहने वाले 80 वर्षीय अनिल जैन ने कहा कि वह बहुत ही उत्सुकता के साथ हाॅट एयर बैलून की सवारी करने पहुंचे हैं। उन्होंने बताया कि यह दूसरी बार है उन्होंने यहां ऐसा कुछ देखा है। कहा, 'मैंने लगभग 25 साल पहले लाल किले के पास हाॅट एयर बैलून राइड की थी। वहीं पत्नी और भाई के साथ पहुंचे दीपक जैन ने तीन टिकट खरीदे और पहले राइडर्स में से एक बने। उन्होंने कहा कि यह हमारा पहला अनुभव था, और हम बहुत खुश थे। गुब्बारे से हमने अक्षरधाम मंदिर, हुमायूं का मकबरा और नदी का सुंदर नजारा देखा।'

उनकी पत्नी बबीता जैन ने कहा कि बुजुर्गों के लिए व्यवस्था में सुधार की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हमें बास्केट में चढ़ना पड़ा और फिर उसी तरह नीचे उतरना पड़ा। बुज़ुर्ग लोगों के लिए एक गेट या आसान एंट्री आप्शन होना चाहिए। इस सप्ताह की शुरुआत में उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इसी पार्क में हाॅट एयर बैलून राइड का ट्रायल कराया था और इसकी सवारी भी की थी।