दिल्ली में बम विस्फोट की धमकी देने वाला निकला UPSC अभ्यर्थी, लाहौर कनेक्शन का दावा कर रूममेट से की थी 'शरारत'

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। मुखर्जी नगर में लाहौर, पाकिस्तान स्थित एक संगठन से जुड़ा होने का दावा कर बम विस्फोट की धमकी देने वाला 23 वर्षीय युवक यूपीएससी अभ्यर्थी निकला।

उत्तर-पश्चिम जिला पुलिस ने तकनीकी जांच और अंतरराज्यीय समन्वय के जरिये महज 48 घंटे में मामले का पर्दाफाश करते हुए आरोपित को कानपुर से गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि उसने अपने पूर्व रूममेट के साथ शरारत करने के इरादे से यह फर्जी कॉल की थी।

पुलिस के अनुसार, 27 अक्टूबर की रात इंद्रा विकास कॉलोनी में रहने वाले सिविल सेवा अभ्यर्थियों को एक अज्ञात लैंडलाइन नंबर से धमकी भरा फोन आया था। आरोपी ने खुद को लाहौर के संगठन से जुड़ा बताया कॉल करने वाले ने खुद को लाहौर स्थित संगठन से जुड़ा बताया और दिल्ली में बम विस्फोट करने की धमकी दी। उसने राजनीतिक व्यक्तियों के संबंध में भी आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मामले में 29 अक्टूबर को मुखर्जी नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई।