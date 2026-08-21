थार में सवार होकर रंगदारी वसूलने निकले थे हिमांशु भाऊ गैंग के दो शूटर, दिल्ली-हरियाणा पुलिस ने किया गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली और हरियाणा के सीमावर्ती इलाके रन्हौला में बीती रात दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और हरियाणा पुलिस के साथ कुख्यात गैंग्सटर हिमांशु उर्फ भाऊ गिरोह के दो बदमाशों के बीच मुठभेड हो गई । मुठभेड़ के बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों दिल्ली के एक बड़े अस्पताल के मालिक से करोड़ों रुपये की रंगदारी वसूलने की फिराक में थे।

जानकारी के अनुसार, रन्हौला और बक्करवाला रोड पर आधी रात को पुलिस ने संदिग्ध महिंद्रा थार गाड़ी को रोकने का इशारा किया। गाड़ी में सवार हिमांशु भाऊ गैंग के दो शूटरों ने सरेंडर करने के बजाय वाहन को खेतों की तरफ भगा दिया और पुलिस टीम पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। बदमाशों की ओर से कुल आठ राउंड गोलियां चलाई गईं।

जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाशों के पैरों में गोलियां लग्ने से दोनों घायल हो गए। जिसके बाद बक्करवाला नाले के पास दोनों को दबोच लिया गया। घायल बदमाशों को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। पकड़े गए बदमाशों के नाम 19 वर्षीय समीर ( रिठाल फोगाट) और उसका साथी कुश (घुबाना, रोहतक) है। इनके कब्जे से विदेशी 'ग्लॉक पिस्टल' और कारतूस बरामद किए गए हैं।