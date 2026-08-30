हिमांशु भाऊ गिरोह के दो खूंखार बदमाश कोटा से दबोचे गए, दिल्ली में कई हत्याओं में थे वांछित

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने हिमांशु भाऊ गिरोह से जुड़े दो बदमाशों को कोटा से गिरफ्तार किया है। दोनों आया नगर और द्वारका मोड़ इलाके में हत्या के मामले में वांछित थे। इनकी पहचान जींद के रमन उर्फ फौजी और दादरी के करण के रूप में हुई है।

दोनों कई आपराधिक मामलों में वांछित थे और हरियाणा, उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों में इन पर इनाम घोषित था। दोनों आरोपित वारदात को अंजाम देकर इलाके में दहशत फैलाना और गिरोह में अपनी पहचान बनाना चाहते थे। वहीं पुलिस ने इनको पनाह देने के आरोप में दो अन्य सहयोगियों को भी गिरफ्तार किया है। अब आरोपितों से पूछताछ कर गिरोह के नेटवर्क, उनके संबंधों और अन्य आपराधिक वारदातों के बारे में जानकारी जुटा रही है।

स्पेशल सेल के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त पीएस कुशवाहा के मुताबिक, रमन और करण दिसंबर 2025 में दिल्ली के आया नगर में डेरी कारोबारी रतन की हत्या के मामले में वांछित थे। पुलिस के मुताबिक, हत्या के दौरान आरोपितों ने 70 से अधिक राउंड गोलियां चलाई थीं। इसके अलावा अगस्त 2025 में द्वारका मोड़ इलाके में मोहित डागर की हत्या के मामले में भी दोनों की तलाश थी। इस वारदात में 20 से अधिक राउंड फायरिंग की गई थी।

जितेंद्र गैंग्सटर नीरज फरीदपुरिया का प्रतिद्वंद्वी दोनों आरोपित दिसंबर 2025 में रोहतक स्थित रिटोली गांव में सनी रिटोली पर हुए जानलेवा हमले में भी शामिल थे। सनी रिटोली को हिमांशु भाऊ का विरोधी बताया जाता है। हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, जबकि चार अन्य घायल हुए थे। इसी वर्ष मई माह में बुलंदशहर के ककोड़ इलाके में जितेंद्र उर्फ जीतू पर हुई अंधाधुंध फायरिंग के मामले में भी दोनों आरोपित वांछित थे। जितेंद्र को गैंग्सटर नीरज फरीदपुरिया का प्रतिद्वंद्वी बताया जाता है।

करण पर पहले से कई मामले दर्ज हालांकि करण के खिलाफ पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। मई 2024 में हरियाणा के रेवाड़ी के मोहल्ला कुतुबपुर में शेखर राव के घर पर अंधाधुंध फायरिंग करने का उस पर आरोप है। दिसंबर 2024 में पलवल के महेशपुर गांव के सरपंच पर गोली चलाने के मामले में भी वह वांछित था। इसके अलावा रोहतक के सदर थाने में भी उसके खिलाफ मामला दर्ज है। वहीं, रमन के खिलाफ दिल्ली क्राइम ब्रांच थाने में आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज है।