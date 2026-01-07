Language
    हीटर और ब्लोअर चलाते समय भूलकर भी बंद न करें कमरा, वरना कुछ ही मिनटों में जानलेवा बन जाएगी हवा

    By Kushagra Mishra Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 03:29 PM (IST)

    सर्दियों में बंद कमरों में हीटर और ब्लोअर के इस्तेमाल से कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता का खतरा होता है, जैसा कि दिल्ली में एक परिवार की मौत से पता चला। ...और पढ़ें

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सर्दियों में ठंड से बचने के लिए घरों में अंगीठी, हीटर और ब्लोअर का इस्तेमाल आम है, लेकिन जरा-सी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। हाल ही में राजधानी दिल्ली में एक परिवार की मौत की घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया।

    बंद कमरे में हीटर जलाने से कमरे की ऑक्सीजन कम हो गई और कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा खतरनाक स्तर तक पहुंच गई, जिससे पूरा परिवार दम घुटने से बेहोश हो गया और उनकी जान चली गई।

    कैसे कम हो जाता है ऑक्सीजन लेवल?

    • ऑयल वाले हीटर में रॉड नहीं जलती, बल्कि एलिमेंट ऑयल को गर्म करता है। इसलिए अकेले ऑयल हीटर से कमरे में ऑक्सीजन बहुत तेजी से कम नहीं होती।
    • लेकिन ब्लोअर, गैस हीटर और अंगीठी जलने पर कमरे की ऑक्सीजन खींचते हैं और साथ ही कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ते हैं।
    • जब ये उपकरण बंद कमरे में लंबे समय तक चलते हैं, तो कमरे की हवा जहरीली बन जाती है और व्यक्ति को पता भी नहीं चलता।
    कार्बन मोनोऑक्साइड से क्यों होती है बेहोशी और मौत?

    डॉक्टरों के अनुसार अंगीठी या हीटर जलने से निकलने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस सांस के साथ शरीर में जाती है। यह गैस ऑक्सीजन की जगह खून में मिल जाती है और सीधे दिमाग पर असर डालती है। इसके कारण-

    • तेज सिर दर्द
    • उल्टी और चक्कर
    • सांस लेने में तकलीफ
    • अचानक बेहोशी

    की दिक्कत पेश आती है। यदि समय पर इलाज न मिले तो यह गैस फेफड़ों और शरीर के अन्य अंगों में पहुंचकर हीमोग्लोबिन को नुकसान पहुंचाती है, जिससे मौत तक हो सकती है।

    अंगीठी जलाते समय रखें ये जरूरी सावधानियां

    • कमरे को पूरी तरह बंद न करें। खिड़की या दरवाज़ा थोड़ा खुला ज़रूर रखें।
    • एक ही कमरे में ज्यादा लोगों के साथ अंगीठी या हीटर देर तक न जलाएं।
    • अगर ब्लोअर या हीटर चला रहे हैं तो उसे लगातार न चलाएं, बीच-बीच में बंद करके कमरे में हवा आने दें।
    • सबसे सुरक्षित तरीका है कि बंद कमरे में अंगीठी बिल्कुल न जलाएं।
    • सिर दर्द, उलटी, चक्कर, घबराहट या सांस लेने में परेशानी महसूस हो तो इसे नजरअंदाज न करें और तुरंत बाहर निकलकर ताजी हवा लें व डॉक्टर से संपर्क करें।
    जरा-सी जागरूकता बचा सकती है जिंदगी

    विशेषज्ञों का साफ कहना है कि अधिकतर हादसे जानकारी की कमी और लापरवाही के कारण होते हैं। ठंड से बचाव जरूरी है, लेकिन सुरक्षा उससे भी ज्यादा जरूरी। इस सर्दी में हीटर और अंगीठी का इस्तेमाल सोच-समझकर करें, क्योंकि एक बंद खिड़की आपकी जान पर भारी पड़ सकती है।

