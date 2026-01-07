हीटर और ब्लोअर चलाते समय भूलकर भी बंद न करें कमरा, वरना कुछ ही मिनटों में जानलेवा बन जाएगी हवा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सर्दियों में ठंड से बचने के लिए घरों में अंगीठी, हीटर और ब्लोअर का इस्तेमाल आम है, लेकिन जरा-सी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। हाल ही में राजधानी दिल्ली में एक परिवार की मौत की घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया।

बंद कमरे में हीटर जलाने से कमरे की ऑक्सीजन कम हो गई और कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा खतरनाक स्तर तक पहुंच गई, जिससे पूरा परिवार दम घुटने से बेहोश हो गया और उनकी जान चली गई। कैसे कम हो जाता है ऑक्सीजन लेवल? ऑयल वाले हीटर में रॉड नहीं जलती, बल्कि एलिमेंट ऑयल को गर्म करता है। इसलिए अकेले ऑयल हीटर से कमरे में ऑक्सीजन बहुत तेजी से कम नहीं होती।

लेकिन ब्लोअर, गैस हीटर और अंगीठी जलने पर कमरे की ऑक्सीजन खींचते हैं और साथ ही कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ते हैं।

जब ये उपकरण बंद कमरे में लंबे समय तक चलते हैं, तो कमरे की हवा जहरीली बन जाती है और व्यक्ति को पता भी नहीं चलता। कार्बन मोनोऑक्साइड से क्यों होती है बेहोशी और मौत? डॉक्टरों के अनुसार अंगीठी या हीटर जलने से निकलने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस सांस के साथ शरीर में जाती है। यह गैस ऑक्सीजन की जगह खून में मिल जाती है और सीधे दिमाग पर असर डालती है। इसके कारण-

तेज सिर दर्द

उल्टी और चक्कर

सांस लेने में तकलीफ

अचानक बेहोशी की दिक्कत पेश आती है। यदि समय पर इलाज न मिले तो यह गैस फेफड़ों और शरीर के अन्य अंगों में पहुंचकर हीमोग्लोबिन को नुकसान पहुंचाती है, जिससे मौत तक हो सकती है।