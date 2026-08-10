सावन में सजे दिल्ली के बाजार, हरियाली तीज पर हरी चूड़ियों और डिजाइनर साड़ियों की बढ़ी मांग

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। सावन माह के शुरू होते ही दिल्ली की गलियों और बाजारों में हरियाली तीज की रौनक छाने लगी है। चांदनी चौक व सदर बाजार से लेकर चावड़ी बाजार, खान मार्केट और करोलबाग तक दुकानों पर हरे रंग की डिजाइनर चूड़ियों, साड़ियों, मेहंदी और श्रृंगार के सामान की मांग बढ़ गई है। साथ ही दिल्ली भर में विभिन्न संस्थाओं पर तीज उत्सव व मेले का आयोजन किया जाने लगा है। जहां महिलाओं की रौनक देखते ही बन रही है।



चांदनी चौक कपड़ा मार्केट के संगठन दिल्ली हिंदुस्तानी मर्केंटाइल एसोसिएशन के पूर्व महामंत्री श्री भगवान बंसल के अनुसार महिलाएं किसी चूड़ी या साड़ी को केवल उसके रंग और डिजाइन से नहीं, बल्कि उसके डिजाइन से भी पसंद कर रही हैं।

इस समय बाजारों में हरे, मेहंदी, सिंदूरी और गुलाबी रंगों की चूड़ियों के साथ पारंपरिक साड़ियों व सूट के साथ झूला-पटरी और घर में तीज की सजावट के सामान की भी मांग बढ़ी हुई है। त्योहारों के शुरू होने से बाजार गुलजार है। उन्होंने बताया कि पिछले चार माह से बाजारों में मंदी छाई हुई थी, लेकिन दो तीन दिनों से बाजारों में काम बढ़ गया है।

घरों व सोसाइटियों में सजने लगा तीज का झूला हरियाली तीज की तैयारी केवल बाजारों तक सीमित नहीं है। दिल्ली की सोसाइटियों व कालोनियों में महिलाएं सामूहिक तीज समारोह की तैयारियां कर रही हैं। आरडब्ल्यूए द्वारा कहीं झूले लगवाए जा रहे हैं तो कहीं फूलों, कपड़ो और पत्तियों से सावन की थीम पर सजावट की तैयारी है।

महिलाओं के लिए मेहंदी, तीज गीत, झूला और पारंपरिक खेलों की व्यवस्था भी की जा रही है। चांदनी चौक, सिविल लाइंस, करोलबाग, पहाड़गंज में तीज उत्सव के आयोजन हो रहे हैं। इसी तरह, बेटियों और बहुओं के लिए तीज की विशेष भेंट तैयार की जा रही है। दुकानदारों के अनुसार, डिजाइनर झूला- पटरी और थाली की भी मांग बढ़ी है। फूलों, मोतियों, कपड़े और पारंपरिक कढ़ाई से सजे झूलों को महिलाएं घर और सोसाइटी परिसर की सजावट के लिए पसंद कर रही हैं। महिलाओं ने मेहंदी लगाने के लिए भी अभी से बुकिंग करनी शुरू कर दी है।

खबरें और भी





