चूड़ी से साड़ी तक... हरियाली तीज की खरीदारी के लिए गुलजार रहे दिल्ली के कई बाजार

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। हरियाली तीज को लेकर दक्षिणी दिल्ली के बाजार शुक्रवार को देर रात तक गुलजार रहे। सरोजिनी नगर, लाजपत नगर, ग्रेटर कैलाश, साकेत और आसपास के बाजारों में महिलाओं ने पर्व की तैयारियों के लिए जमकर खरीदारी की। साड़ी, सूट, चूड़ी और श्रृंगार के सामान की दुकानों पर दिनभर खरीदारों की भीड़ रही। शनिवार को महिलाएं हाथों में मेहंदी रचाकर, नई चूड़ियां और साड़ी पहनकर हरियाली तीज का पर्व मनाएंगी।



हरियाली तीज पर नई चूड़ियां पहनने की परंपरा के चलते दक्षिणी दिल्ली के बाजारों में चूड़ी की दुकानों पर सबसे अधिक भीड़ नजर आई। हरी कांच की चूड़ियों की मांग रही। महिलाओं ने हरे, लाल और पीले रंग की चूड़ियां खरीदीं। कई दुकानदारों ने बताया कि शाम के समय ग्राहकों की संख्या बढ़ने के कारण उन्हें देर रात तक दुकानें खुली रखनी पड़ीं।

मेहंदी के लिए भी लगी कतार सरोजिनी नगर और लाजपत नगर में मेहंदी लगाने वाले स्टॉल पर महिलाओं की भीड़ रही। पर्व से पहले महिलाओं ने हाथों पर तरह-तरह की डिजाइन वाली मेहंदी लगवाई। दुकानदारों के अनुसार एक हाथ पर मेहंदी लगाने के लिए करीब 100 रुपये लिए गए। कई महिलाओं ने घर पर मेहंदी लगाने के लिए कोन भी खरीदे।

घेवर की दुकानों पर बढ़ी बिक्री हरियाली तीज पर सिंधारा देने की परंपरा के चलते मिठाई की दुकानों पर भी घेवर की बिक्री बढ़ी। दुकानदारों के मुताबिक सावन में घेवर की मांग सबसे अधिक रहती है। मायके से ससुराल और ससुराल से मायके सिंधारा भेजने के लिए लोगों ने घेवर, मिठाई और अन्य सामान की खरीदारी की।