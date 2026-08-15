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चूड़ी से साड़ी तक... हरियाली तीज की खरीदारी के लिए गुलजार रहे दिल्ली के कई बाजार

By Shalini Devrani Edited By: Rajesh Kumar
Updated: Sat, 15 Aug 2026 02:17 AM (IST)

हरियाली तीज से पहले दक्षिणी दिल्ली के बाजारों में देर रात तक रौनक रही, जहां महिलाओं ने साड़ियों, चूड़ियों और श्रृंगार के सामान की जमकर खरीदारी की। त्योहार के लिए मेहंदी लगवाने और घेवर खरीदने वालों की भी भीड़ देखी गई, जबकि विभिन्न स्थानों पर तीज महोत्सव आयोजित किए जाएंगे।

हरियाली तीज से पहले दक्षिणी दिल्ली के बाजारों में देर रात तक रौनक रही।

हरियाली तीज से पहले दक्षिणी दिल्ली के बाजारों में देर रात तक रौनक रही।

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। हरियाली तीज को लेकर दक्षिणी दिल्ली के बाजार शुक्रवार को देर रात तक गुलजार रहे। सरोजिनी नगर, लाजपत नगर, ग्रेटर कैलाश, साकेत और आसपास के बाजारों में महिलाओं ने पर्व की तैयारियों के लिए जमकर खरीदारी की। साड़ी, सूट, चूड़ी और श्रृंगार के सामान की दुकानों पर दिनभर खरीदारों की भीड़ रही। शनिवार को महिलाएं हाथों में मेहंदी रचाकर, नई चूड़ियां और साड़ी पहनकर हरियाली तीज का पर्व मनाएंगी।

हरियाली तीज पर नई चूड़ियां पहनने की परंपरा के चलते दक्षिणी दिल्ली के बाजारों में चूड़ी की दुकानों पर सबसे अधिक भीड़ नजर आई। हरी कांच की चूड़ियों की मांग रही। महिलाओं ने हरे, लाल और पीले रंग की चूड़ियां खरीदीं। कई दुकानदारों ने बताया कि शाम के समय ग्राहकों की संख्या बढ़ने के कारण उन्हें देर रात तक दुकानें खुली रखनी पड़ीं।

मेहंदी के लिए भी लगी कतार

सरोजिनी नगर और लाजपत नगर में मेहंदी लगाने वाले स्टॉल पर महिलाओं की भीड़ रही। पर्व से पहले महिलाओं ने हाथों पर तरह-तरह की डिजाइन वाली मेहंदी लगवाई। दुकानदारों के अनुसार एक हाथ पर मेहंदी लगाने के लिए करीब 100 रुपये लिए गए। कई महिलाओं ने घर पर मेहंदी लगाने के लिए कोन भी खरीदे।

घेवर की दुकानों पर बढ़ी बिक्री

हरियाली तीज पर सिंधारा देने की परंपरा के चलते मिठाई की दुकानों पर भी घेवर की बिक्री बढ़ी। दुकानदारों के मुताबिक सावन में घेवर की मांग सबसे अधिक रहती है। मायके से ससुराल और ससुराल से मायके सिंधारा भेजने के लिए लोगों ने घेवर, मिठाई और अन्य सामान की खरीदारी की।

तीज महोत्सव में होंगे रंगारंग कार्यक्रम

दक्षिणी दिल्ली की आरडब्ल्यूए और सामाजिक संस्थाओं की ओर से विभिन्न स्थानों पर तीज महोत्सव आयोजित किए जाएंगे। इनमें गीत, भजन, डांस, फैशन शो और मनोरंजक खेलों का आयोजन होगा। कई जगह डीजे और फूड स्टॉल भी लगाए जाएंगे। फेडरेशन सर्व सखी महिला संस्था की ओर से भी तीज महोत्सव में डांस प्रतियोगिता और फैशन शो समेत कई कार्यक्रम आयोजित किए गए।