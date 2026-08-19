दिल्ली के हरी नगर एक्सटेंशन में 20 दिन से दूषित पानी की समस्या, गंदगी और बदबू से लोगों का जीवन मुश्किल
हरी नगर एक्सटेंशन के ए ब्लॉक में पिछले 20 दिनों से दूषित पानी की आपूर्ति हो रही है, जिससे लोग परेशान हैं और स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं का सामना कर रहे ह ...और पढ़ें
HighLights
हरी नगर एक्सटेंशन में 20 दिन से दूषित पानी।
पानी में गंदगी और बदबू से लोग परेशान।
दिल्ली जल बोर्ड से समाधान की मांग की गई।
गौरी शर्मा, दक्षिणी दिल्ली। हरी नगर एक्सटेंशन के ए ब्लाक में पिछले करीब 20 दिनों से दूषित पानी की आपूर्ति होने के कारण लोग परेशान हैं। नलों से आने वाला पानी इतना गंदा है कि उसे घरेलू कामकाज में इस्तेमाल करना भी मुश्किल हो रहा है।
पानी में गंदगी और बदबू की शिकायत के बाद भी समस्या का समाधान नहीं होने से लोगों में नाराजगी बढ़ रही है। दूषित पानी के इस्तेमाल से बच्चों, बुजुर्गों और अन्य लोगों के स्वास्थ्य पर असर पड़ने का डर बना हुआ है। लोगों ने दिल्ली जल बोर्ड से पाइपलाइन की जांच कराने और पानी की गुणवत्ता की जांच कर जल्द समस्या दूर करने की मांग की है।
दो हजार से अधिक निवासी परेशान
ए ब्लाक में 500 से अधिक घर हैं जिसमे दो हजार लोग रहते हैं। रोजाना गंदे पानी की आपूर्ति होने के कारण परिवारों को पीने के पानी के साथ-साथ खाना बनाने, कपड़े धोने और अन्य जरूरी कामों के लिए भी बाहर से पानी मंगाना पड़ रहा है।
इससे लोगों का अतिरिक्त पैसा खर्च हो रहा है। लोगों ने बताया कि तीन तीन दिन तक पानी नहीं आता है , पानी आता है तो गंदा आता है। कई बार टंकिया साफ करानी पड़ती है लेकिन उसके बाद भी दूसरे दिन गंदा पानी आते है दोबारा टंकी गंदी हो जाती है। जान पानी आता है पानी चलते है घर में भी दुर्गंध फैल जाती है।
स्थानीय लोगों से बातचीत
करीब 20 दिनों से नलों में साफ पानी नहीं आ रहा है। पानी में गंदगी और बदबू रहती है, इसलिए मजबूरी में बाहर से पानी खरीदना पड़ रहा है। पानी की समस्या ने रोजमर्रा का जीवन मुश्किल कर दिया है। घर के काम के लिए भी पानी खरीदना पड़ रहा है, जिससे हर परिवार पर अतिरिक्त खर्च बढ़ गया है।
- रंजना
गंदे पानी को देखकर बच्चों और बुजुर्गों के स्वास्थ्य की चिंता होती है। अगर यही पानी लगातार आता रहा तो बीमारी फैलने का खतरा बढ़ सकता है। दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों को मौके पर आकर पाइपलाइन की जांच करनी चाहिए। लोगों को साफ पानी मिलना जरूरी है, समस्या का जल्द स्थायी समाधान होना चाहिए।
- सोनाली
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