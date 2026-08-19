दिल्ली के हरी नगर एक्सटेंशन में 20 दिन से दूषित पानी की समस्या, गंदगी और बदबू से लोगों का जीवन मुश्किल

गौरी शर्मा, दक्षिणी दिल्ली। हरी नगर एक्सटेंशन के ए ब्लाक में पिछले करीब 20 दिनों से दूषित पानी की आपूर्ति होने के कारण लोग परेशान हैं। नलों से आने वाला पानी इतना गंदा है कि उसे घरेलू कामकाज में इस्तेमाल करना भी मुश्किल हो रहा है।

पानी में गंदगी और बदबू की शिकायत के बाद भी समस्या का समाधान नहीं होने से लोगों में नाराजगी बढ़ रही है। दूषित पानी के इस्तेमाल से बच्चों, बुजुर्गों और अन्य लोगों के स्वास्थ्य पर असर पड़ने का डर बना हुआ है। लोगों ने दिल्ली जल बोर्ड से पाइपलाइन की जांच कराने और पानी की गुणवत्ता की जांच कर जल्द समस्या दूर करने की मांग की है।

दो हजार से अधिक निवासी परेशान ए ब्लाक में 500 से अधिक घर हैं जिसमे दो हजार लोग रहते हैं। रोजाना गंदे पानी की आपूर्ति होने के कारण परिवारों को पीने के पानी के साथ-साथ खाना बनाने, कपड़े धोने और अन्य जरूरी कामों के लिए भी बाहर से पानी मंगाना पड़ रहा है।

इससे लोगों का अतिरिक्त पैसा खर्च हो रहा है। लोगों ने बताया कि तीन तीन दिन तक पानी नहीं आता है , पानी आता है तो गंदा आता है। कई बार टंकिया साफ करानी पड़ती है लेकिन उसके बाद भी दूसरे दिन गंदा पानी आते है दोबारा टंकी गंदी हो जाती है। जान पानी आता है पानी चलते है घर में भी दुर्गंध फैल जाती है।