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15 अगस्त की रात दक्षिणी दिल्ली में सनसनीखेज वारदात, युवक की चाकू से वार कर हत्या

By rais rais Edited By: Sonu Suman
Updated: Sun, 16 Aug 2026 05:06 PM (IST)

दक्षिणी दिल्ली के गोविंदपुरी में 15 अगस्त की रात 30 वर्षीय राजू की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने गोविंदपुरी थाने के एक बीसी को गिरफ्तार किया है, जिस पर हत्या का आरोप है।

दक्षिणी दिल्ली के गोविंदपुरी में 15 अगस्त की रात चाकूबाजी से युवक की हत्या।

दक्षिणी दिल्ली के गोविंदपुरी में 15 अगस्त की रात चाकूबाजी से युवक की हत्या।

HighLights

  1. 15 अगस्त की रात गोविंदपुरी में चाकूबाजी की घटना।

  2. 30 वर्षीय राजू की हत्या, ओखला निवासी था।

  3. गोविंदपुरी थाने का बीसी आरोपित गिरफ्तार कर लिया गया।

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। गोविंदपुरी थाना क्षेत्र में 15 अगस्त की रात चाकूबाजी में 30 वर्षीय राजू नामक युवक की मौत हो गई। राजू ओखला फेज-एक स्थित इंद्रा मजदूर कैंप का रहने वाला था।

पुलिस के मुताबिक ईएसआइसी हॉस्पिटल के सामने जंगल एरिया में हुई वारदात। आरोपित गोविंदपुरी थाने का बीसी बताया जा रहा है, जिसे गिरफ्तार कर लिया है।

 