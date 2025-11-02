Language
    गोविन्दपुरी में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षो में चली गोली, दो लोग गंभीर रूप से घायल

    By Anup Tiwari Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 11:07 AM (IST)

    दिल्ली के गोविन्दपुरी इलाके में पुरानी दुश्मनी के कारण दो गुटों में गोलीबारी हो गई, जिसमें दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है।

    गोलियों की गूंज से दहली दिल्ली।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली के गोविन्दपुरी में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों के बीच झड़प हो गई, जो गोलीबारी तक पहुंच गई। इस घटना में दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तत्काल एम्स ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया। स्थानीय लोगों के अनुसार, दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। घटना की सूचना मिलते ही इलाके में तनाव का माहौल बन गया है।

