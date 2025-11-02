गोविन्दपुरी में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षो में चली गोली, दो लोग गंभीर रूप से घायल

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली के गोविन्दपुरी में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों के बीच झड़प हो गई, जो गोलीबारी तक पहुंच गई। इस घटना में दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तत्काल एम्स ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया। स्थानीय लोगों के अनुसार, दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। घटना की सूचना मिलते ही इलाके में तनाव का माहौल बन गया है।