गोविंदपुरी में कैब चालक की हत्याकांड में नया मोड़, नशे के अवैध कारोबार से जुड़े मुख्य आरोपित समेत पांच गिरफ्तार
दक्षिणी दिल्ली के गोविंदपुरी में कैब चालक राजू की चाकू मारकर हत्या के मामले में मुख्य आरोपित किरण सहित पांच लोग पकड़े गए हैं। पुलिस के अनुसार, मुख्य आरोपित किरण इलाके में नशे का सामान बेचता था।
HighLights
कैब चालक राजू की हत्या मामले में पांच आरोपित पकड़े गए।
मुख्य आरोपित किरण गोविंदपुरी में नशे का सामान बेचता था।
आरोपित के पास से भारी मात्रा में नशीला पदार्थ बरामद हुआ।
जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। गोविंदपुरी थाना क्षेत्र में ईएसआईसी अस्पताल के सामने बस स्टाॅप के पीछे जंगल एरिया में चार दिन पहले 30 वर्षीय कैब चालक राजू की चाकू मारकर हत्या मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपित किरण समेत पांच आरोपितों को पकड़ा है। इनमें से एक नाबालिग है।
पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपित किरण गोविंदपुरी थाना क्षेत्र के कई इलाकों में स्मैक व अन्य प्रकार के नशे का सामान बेचता है। उसके पास से पुलिस ने भारी मात्रा में नशे का सामान भी बरामद किया है। हालांकि, आरोपितों की गिरफ्तारी की आधिकारिक पुष्टि होनी शेष है।