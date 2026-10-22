दिल्ली: गोविंदपुरी के आशा किरण अपार्टमेंट में चली गोली, 2 लोग लहूलुहान; हमलावर फरार

जागरण संवाददाता, दिल्ली। दिल्ली के गोविंदपुरी स्थित आशा किरण अपार्टमेंट के सी-ब्लॉक में गोलीबारी की घटना सामने आई है। अचानक हुई फायरिंग से पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया है।

गोली लगने से दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश की जा रही है।

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