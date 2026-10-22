दिल्ली: गोविंदपुरी के आशा किरण अपार्टमेंट में चली गोली, 2 लोग लहूलुहान; हमलावर फरार
दिल्ली के गोविंदपुरी स्थित आशा किरण अपार्टमेंट में गोलीबारी की घटना हुई, जिसमें दो लोग गंभीर रूप से घायल हो ...और पढ़ें
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गोविंदपुरी आशा किरण अपार्टमेंट में हुई गोलीबारी की घटना।
गोली लगने से दो लोग गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती।
पुलिस ने जांच शुरू की, आरोपियों की तलाश जारी है।
जागरण संवाददाता, दिल्ली। दिल्ली के गोविंदपुरी स्थित आशा किरण अपार्टमेंट के सी-ब्लॉक में गोलीबारी की घटना सामने आई है। अचानक हुई फायरिंग से पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया है।
गोली लगने से दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश की जा रही है।
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