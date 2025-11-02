मधुमेह मरीजों के लिए गुड न्यूज: लेवोसेटिरिज़िन दवा से घटा किडनी क्षति का खतरा, नए अध्ययन से मिला यह परिणाम

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। मधुमेह के मरीजों के लिए एक आशाजनक खबर आई है। एलर्जी की सस्ती दवा लेवोसेटिरिज़िन अब किडनी क्षति को रोकने में सहायक सिद्ध हो रही है। जर्नल ऑफ डायबिटीज एंड इट्स कॉम्प्लिकेशंस में छपे नए अध्ययन से पता चला है कि यह सामान्य एंटी-हिस्टामिन दवा मधुमेही नेफ्रोपैथी की प्रगति को धीमा कर सकती है।

मधुमेही नेफ्रोपैथी मधुमेह की गंभीर जटिलता है, जो हर तीन में से एक मरीज को प्रभावित करती है और किडनी विफलता का प्रमुख कारण बनती है। अध्ययन में शोधकर्ताओं ने पाया कि उर्टिकारिया (पित्ती) और हाई फीवर के लिए लंबे समय से इस्तेमाल हो रही इस कम कीमत वाली दवा को मानक मधुमेह उपचार के साथ देने पर किडनी कार्य में उल्लेखनीय सुधार होता है। तीन महीने के तुलनात्मक परीक्षण में, दवा लेने वाले समूह में मूत्र एल्ब्यूमिन-से-क्रिएटिनिन अनुपात (यूएसीआर) काफी कम हुआ।