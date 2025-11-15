भ्रष्टाचार के मामले में गोहाना तहसीलदार पर गिरी गाज, सरकार ने डिमोट करके बना दिया नायब तहसीलदार
हरियाणा सरकार ने गोहाना के तहसीलदार जीवेंद्र मलिक को नायब तहसीलदार के पद पर पदावनत कर दिया है। गुरुग्राम में नायब तहसीलदार रहते हुए उनके खिलाफ एक मामले में चार्जशीट दायर की गई थी, जिसके आधार पर यह कार्रवाई हुई। रिश्वत मामले में उन्हें पहले तीन साल की सजा सुनाई गई थी, जिसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में अपील की है। राजस्व मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है।
नंद किशोर भारद्वाज, सोनीपत। हरियाणा सरकार ने बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए गोहाना के तहसीलदार जीवेंद्र मलिक को नायब तहसीलदार पद पर डाउनग्रेड कर दिया है। गुरुग्राम में नायब तहसीलदार रहते हुए उनके खिलाफ एक मामले में चार्जशीट दायर की गई थी, जिसके आधार पर रूल-7 के तहत यह कार्रवाई की गई है। सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। अब वह सेवानिवृत्ति तक नायब तहसीलदार पद पर ही रहेंगे।
रिश्वत मामले में तीन साल की सजा, हाईकोर्ट में मामला लंबित
जानकारी के अनुसार, जीवेंद्र मलिक पटवारी रहते हुए रिश्वतखोरी के एक मामले में गिरफ्तार हुए थे। निचली अदालत ने उन्हें तीन साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद उन्होंने इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर की, जो अभी विचाराधीन है। सरकारी कार्रवाई उसी मामले के आधार पर आगे बढ़ाई गई है।
कई जिलों में मलाईदार पदों पर रही पोस्टिंग
जीवेंद्र मलिक गुरुग्राम, सोनीपत, खरखोदा और गोहाना जैसे प्रमुख और संवेदनशील पदों पर तैनात रह चुके हैं। वर्तमान में वह गोहाना में तहसीलदार के पद पर कार्यरत हैं, लेकिन काफी समय से छुट्टी पर चल रहे हैं और कार्यालय नहीं आ रहे। बताया जा रहा है कि उनका पुत्र भी गुरुग्राम में नायब तहसीलदार है।
राजस्व मंत्री विपुल गोयल ने कहा-'कानून से ऊपर कोई नहीं'
राजस्व मंत्री विपुल गोयल से इस मामले पर बात करने पर उन्होंने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है। उन्होंने कहा, “कानून से ऊपर कोई नहीं है। जिन मामलों में आरोप सिद्ध पाए जाते हैं, उन पर विभागीय कार्रवाई अनिवार्य है”। सरकारी आदेश जारी होने के बाद अब तहसीलदार जीवेंद्र मलिक अपनी सेवा अवधि के शेष वर्षों में नायब तहसीलदार के पद पर ही कार्य करेंगे।
