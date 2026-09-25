दिल्ली में वारदात की साजिश रच रहे गोगी-दीपक बॉक्सर गिरोह का शूटर मुठभेड़ में गिरफ्तार, पुलिस पर चलाई थी गोली

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। उत्तरी जिला के वजीराबाद इलाके में बुधवार देर रात एसटीएफ ने मुठभेड़ के बाद कुख्यात गैंग्सटर जितेंद्र मान उर्फ गोगी और दीपक बाक्सर गिरोह के बदमाश मोहित को गिरफ्तार कर लिया। वह टिल्लू ताजपुरिया गिरोह के एक बदमाश को मारने के इरादे से दिल्ली आया था। उसे वज़ीराबाद इलाके में एक और साथी से मिलना था, जिसे टारगेट (जिस पर हमला करना था) के ठिकाने और दिनचर्या के बारे में जानकारी थी।

इसके बाद, दोनों टारगेट की लोकेशन पर जाने की योजना बना रहे थे जो सुबह की सैर पर निकलने वाला था ताकि योजना के मुताबिक उसकी हत्या की जा सके, लेकिन इससे पहले वह पुलिस के हत्थे चढ़ गया। संयुक्त आयुक्त मधुर वर्मा के मुताबिक गिरफ्तार किए गए बदमाश का नाम मोहित है। वह सोनीपत का रहने वाला है।

वह पहले 2023 में गनौर थाने के दो आपराधिक मामलों में शामिल रहा है, जो गैर-इरादतन हत्या की कोशिश, आपराधिक धमकी और आग से नुकसान पहुंचाने से संबंधित है। इसके पास से दो पिस्टल और चार कारतूस बरामद किए गए। साथ ही इसके कब्जे से पुलिस ने इंद्रपुरी से चुराई गई बाइक भी जब्त कर ली है। पुलिस अधिकारी का कहना है कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में सक्रिय संगठित आपराधिक गिरोहों और अपराधियों के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत उत्तरी जिला पुलिस गोगी-दीपक बाक्सर गिरोह से जुड़े एक बदमाश के बारे में जानकारी मिली थी।

जिसके बाद पुलिस टीम ने 23 सितंबर की रात 1.40 बजे वजीराबाद में इस बदमाश को मोटरसाइकिल पर आते हुए देखा। उसे रुकने का इशारा करने पर पर वह मौके से भागने की कोशिश करने लगा। भागने के क्रम में उसने पुलिस पार्टी पर दो राउंड गोलियां चला दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस टीम ने भी तीन राउंड गोलियां चलाईं।