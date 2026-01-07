Language
    दिल्ली नगर निगम की नई पहल, आधुनिक तरीके से करेंगे सड़कों की सफाई; बारीक कचरे का मिटेगा नामोनिशान!

    By Saurabh Pandey Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 06:08 PM (IST)

    पूर्वी दिल्ली के बाजारों में अब सफाई कर्मचारी नहीं, बल्कि बैटरी से चलने वाले वैक्यूम क्लीनर (गॉबलर) गंदगी और धूल साफ करेंगे। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। बाजारों में फैली गंदगी और छोटे-छोटे कचरे को अब नगर निगम के सफाई कर्मचारी नहीं, बल्कि बैटरी से चलने वाले वैक्यूम क्लीनर (गॉबलर) साफ करेंगे। नगर निगम ने यमुना नदी के पार सभी 61 वार्डों के बाजारों को इन गॉबलर से साफ करने का फैसला किया है।

    इस सिलसिले में पहला गॉबलर मशीन बुधवार को शाहदरा साउथ जोन के शकरपुर वार्ड में पहुंचा और जोनल चेयरमैन रामकिशोर शर्मा ने इसका उद्घाटन किया। यह मशीन न सिर्फ कचरा उठाएगी, बल्कि धूल भी साफ करेगी, जिससे बाजारों में धूल और प्रदूषण से राहत मिलेगी।

    जोनल चेयरमैन रामकिशोर शर्मा ने बताया कि अभी बाजारों की सफाई नगर निगम के सफाई कर्मचारी करते हैं, लेकिन अधिकारियों को अक्सर शिकायतें मिलती थीं कि वे धूल और बारीक कचरा नहीं उठा पाते हैं। इसे देखते हुए निगम ने गॉबलर लाने की योजना बनाई। इसी पहल के तहत बुधवार को शकरपुर वार्ड में पहली गॉबलर मशीन से सफाई शुरू की गई।

    मशीन आठ घंटे चलेगी, सैनिटरी इंस्पेक्टर करेंगे निरीक्षण

    निगम अधिकारियों के मुताबिक, इन मशीनों का संचालन और रखरखाव एक प्राइवेट कंपनी करेगी। हर मशीन एक बार बैटरी चार्ज होने पर आठ घंटे काम कर सकती है। सुबह 9 बजे से शाम 4:30 बजे तक सफाई करने के बाद मशीन इकट्ठा किया गया कचरा तय कूड़ा निस्तारण स्थल पर जमा करेगी और फिर बैटरी चार्जिंग के लिए वेयरहाउस जाएगी।

    निगम के सैनिटरी इंस्पेक्टर यह सुनिश्चित करेंगे कि सफाई ठीक से हो और तय दिन पर तय बाजार में ठीक से सफाई हो।