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बुनकरों की आय बढ़ाने पर सरकार का जोर, हर बुनकर को सालाना पांच लाख कमाने का लक्ष्य

By Shashi Thakur Edited By: Rajesh Kumar
Updated: Sat, 15 Aug 2026 11:50 PM (IST)

केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने हथकरघा क्षेत्र को मजबूत करने और बुनकरों की आय बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने 'वीव द फ्यूचर 5.0' प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए बुनकरों को ई-कॉमर्स के जरिए वैश्विक बाजार से जोड़ने की बात कही।

ई-कॉमर्स से गांवों के बुनकरों को वैश्विक बाजारों से जोड़ा जाएगा।

ई-कॉमर्स से गांवों के बुनकरों को वैश्विक बाजारों से जोड़ा जाएगा।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सरकार का उद्देश्य हथकरघा क्षेत्र को मजबूत करना, बुनकरों की आय बढ़ाना और उन्हें देश-दुनिया के बड़े बाजारों से जोड़ना है। सरकार का लक्ष्य है कि प्रत्येक बुनकर सालाना कम से कम पांच लाख रुपये की आय अर्जित कर सके।

इसके लिए ई-कामर्स के माध्यम से गांवों में काम करने वाले बुनकरों को देश और वैश्विक बाजारों से जोड़ा जा रहा है। वह ने जनपथ मार्ग स्थित हैंडलूम हाट में ‘वीव द फ्यूचर 5.0’ प्रदर्शनी के उद्घाटन अवसर को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने पुन: विकसित हैंडलूम हाट और स्थायी विश्वकर्मा गैलरी का भी उद्घाटन किया।

गिरिराज सिंह ने कहा कि हथकरघा केवल कपड़ा तैयार करने का माध्यम नहीं, बल्कि भारत की कला, संस्कृति और विरासत का जीवंत प्रतीक है। इसका कार्बन फुटप्रिंट भी अपेक्षाकृत कम है, इसलिए टिकाऊ फैशन, परिधान और होम डेकोर के क्षेत्र में इसकी बड़ी संभावनाएं हैं।

उन्होंने कहा कि नए डिजाइन और तकनीक के साथ पारंपरिक बुनाई को आगे बढ़ाने के लिए आइआइटी दिल्ली जैसे संस्थानों के साथ सहयोग किया जा रहा है, ताकि भारतीय हथकरघा, कला और शिल्प को दुनिया के हर कोने तक पहुंचाया जा सके।

हैंडलूम हाट में भारत की समृद्ध हथकरघा विरासत और आधुनिक डिजाइन का संगम देखने को मिल रहा है। भूतल पर ओडिशा वीव्स की अस्थायी प्रदर्शनी में पारंपरिक बुनाई को समकालीन डिजाइन के साथ प्रस्तुत किया गया है। पहली मंजिल पर विश्वकर्मा गैलरी में 1981 से 1991 के बीच आयोजित विश्वकर्मा प्रदर्शनी श्रृंखला के दुर्लभ वस्त्रों को प्रदर्शित किया गया है।

वहीं दूसरी मंजिल पर डिजाइन कान्क्लेव और इमर्सिव अनुभव के जरिए प्रकृति, रेशों और हथकरघा कला को नए रचनात्मक अंदाज में पेश किया गया है।

‘वीव द फ्यूचर 5.0’ में देशभर के 30 से अधिक ब्रांड और 24 प्रमुख बुनकर हिस्सा ले रहे हैं। प्रदर्शनी में ऊन, रेशम, भांग, केला, बांस, बिछुआ, अनानास और कमल जैसे प्राकृतिक रेशों से तैयार उत्पाद आकर्षण का केंद्र हैं। प्रदर्शनी 23 अगस्त तक आम लोगों के लिए खुली रहेगी।