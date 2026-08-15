बुनकरों की आय बढ़ाने पर सरकार का जोर, हर बुनकर को सालाना पांच लाख कमाने का लक्ष्य

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सरकार का उद्देश्य हथकरघा क्षेत्र को मजबूत करना, बुनकरों की आय बढ़ाना और उन्हें देश-दुनिया के बड़े बाजारों से जोड़ना है। सरकार का लक्ष्य है कि प्रत्येक बुनकर सालाना कम से कम पांच लाख रुपये की आय अर्जित कर सके।

इसके लिए ई-कामर्स के माध्यम से गांवों में काम करने वाले बुनकरों को देश और वैश्विक बाजारों से जोड़ा जा रहा है। वह ने जनपथ मार्ग स्थित हैंडलूम हाट में ‘वीव द फ्यूचर 5.0’ प्रदर्शनी के उद्घाटन अवसर को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने पुन: विकसित हैंडलूम हाट और स्थायी विश्वकर्मा गैलरी का भी उद्घाटन किया।

गिरिराज सिंह ने कहा कि हथकरघा केवल कपड़ा तैयार करने का माध्यम नहीं, बल्कि भारत की कला, संस्कृति और विरासत का जीवंत प्रतीक है। इसका कार्बन फुटप्रिंट भी अपेक्षाकृत कम है, इसलिए टिकाऊ फैशन, परिधान और होम डेकोर के क्षेत्र में इसकी बड़ी संभावनाएं हैं।

उन्होंने कहा कि नए डिजाइन और तकनीक के साथ पारंपरिक बुनाई को आगे बढ़ाने के लिए आइआइटी दिल्ली जैसे संस्थानों के साथ सहयोग किया जा रहा है, ताकि भारतीय हथकरघा, कला और शिल्प को दुनिया के हर कोने तक पहुंचाया जा सके।

हैंडलूम हाट में भारत की समृद्ध हथकरघा विरासत और आधुनिक डिजाइन का संगम देखने को मिल रहा है। भूतल पर ओडिशा वीव्स की अस्थायी प्रदर्शनी में पारंपरिक बुनाई को समकालीन डिजाइन के साथ प्रस्तुत किया गया है। पहली मंजिल पर विश्वकर्मा गैलरी में 1981 से 1991 के बीच आयोजित विश्वकर्मा प्रदर्शनी श्रृंखला के दुर्लभ वस्त्रों को प्रदर्शित किया गया है।