कूड़े के पहाड़ के सामने चमका ‘दिल की पुलिस’, गाजीपुर थाना देश का नंबर-1 पुलिस स्टेशन
गाजीपुर पुलिस स्टेशन को गृह मंत्रालय ने देश का नंबर वन थाना घोषित किया है, जो दिल्ली पुलिस के लिए गर्व का विषय है। 2012 में स्थापित इस थाने ने अपराध नियंत्रण, त्वरित केस निपटान और जनसंपर्क में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। पिछले साल दर्ज 450 मामलों में से 90% को सुलझाया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने स्टेशन हाउस ऑफिसर को ट्रॉफी प्रदान की।
जागरण संवाददाता, ईस्ट दिल्ली। गाजीपुर लैंडफिल दिल्ली के चेहरे पर एक धब्बा है, वहीं इस लैंडफिल के ठीक सामने मौजूद दिल्ली पुलिस का गाज़ीपुर पुलिस स्टेशन देश में एक सितारे की तरह चमकता है। देश भर की पुलिस की जुबान पर बस एक ही नाम है: "गाजीपुर पुलिस स्टेशन"... इस स्टेशन को "दिल की पुलिस" क्यों न कहा जाए, होम मिनिस्ट्री ने इसे देश का नंबर वन पुलिस स्टेशन चुना है। यह "दिल्ली पुलिस" के साथ-साथ दिल्ली के लोगों के लिए भी गर्व का पल है।
देश की राजधानी में दिल्ली पुलिस के 227 पुलिस स्टेशन हैं। कई शानदार हैं, उनकी इमारतें दूर से ही चमकती हैं; कुछ तो ब्रिटिश काल के भी हैं। इन सबके बावजूद, ईस्ट दिल्ली जिले के एक मंजिला गाज़ीपुर पुलिस स्टेशन को देश का नंबर वन पुलिस स्टेशन चुना गया। इससे साबित होता है कि इमारत की ऊंचाई मायने नहीं रखती। 2012 में बना गाज़ीपुर पुलिस स्टेशन कुछ ही सालों में ज़मीन से उठकर ऊपर पहुंच गया है। 13 साल में इस पुलिस स्टेशन ने वो कर दिखाया जो दिल्ली के दूसरे पुलिस स्टेशन 20 से 25 साल बाद भी नहीं कर पाए।
इस पुलिस स्टेशन ने केस दर्ज होने पर अपराधियों को पकड़ने में तेज़ी दिखाई। पिछले साल, लगभग 450 केस दर्ज किए गए। पुलिस ने कम समय में 90 प्रतिशत केस सुलझा लिए। शुक्रवार को गृह मंत्री अमित शाह ने गाज़ीपुर स्टेशन हाउस ऑफिसर बाला शंकर उपाध्याय को देश का नंबर वन पुलिस स्टेशन होने की ट्रॉफी दी। 2024 में, पुलिस स्टेशन ने क्राइम को अच्छे से कंट्रोल किया और साफ-सफाई और पब्लिक रिलेशन को बेहतर बनाया। नंबर वन पुलिस स्टेशन की ट्रॉफी मिलने पर स्टेशन पर जश्न मनाया गया।
गृह मंत्रालय के ये हैं कुछ स्टैंडर्ड
- 1. स्टेशन पर केस रिकॉर्ड मैनेजमेंट अच्छा है।
- 2. पुलिस स्टेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है और स्टाफ़ का आना-जाना आसान है (बिल्डिंग, साफ़-सफ़ाई, बेसिक सुविधाएँ, विज़िबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी)।
- 3. पुलिस के क्राइम रोकने के तरीके अच्छे हैं। पेट्रोलिंग अच्छे से हो रही है। 4. पिछले तीन सालों में, थाने में दर्ज केस जल्दी हल हुए और कोर्ट में समय पर चार्जशीट फाइल की गईं।
- 5. लॉ एंड ऑर्डर अच्छा रहा।
- 6. पब्लिक के बीच पुलिस की मौजूदगी अच्छी रही। थाने ने कम्युनिटी पुलिसिंग पर बहुत ध्यान दिया।
- 7. महिलाओं के खिलाफ क्राइम को अच्छे से हैंडल किया गया। केस रजिस्टर किए गए और उन्हें सॉल्व किया गया।
- 8. पुलिस अधिकारियों का पब्लिक के साथ व्यवहार बहुत अच्छा रहा।
- 9. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और ट्रेनिंग (स्टाफ की संख्या, जेंडर बैलेंस, और JJ एक्ट और महिलाओं के खिलाफ क्राइम पर जरूरी ट्रेनिंग)
यह दिल्ली पुलिस के लिए गर्व का पल है। गाज़ीपुर थाने का काम तारीफ़ के काबिल था। थाने ने केस रजिस्टर होने के कुछ ही समय में उसे सॉल्व कर दिया। थाने के केस भी ऑनलाइन अपडेट किए गए। चार्जशीट कोर्ट में समय पर पेश की गईं। थाने का पब्लिक के साथ व्यवहार बहुत अच्छा रहा। होम मिनिस्ट्री से गाज़ीपुर थाने को मिली पहचान से पुलिस अधिकारी बहुत उत्साहित हैं। वे भविष्य में दोगुनी क्षमता के साथ काम करेंगे। पुलिस का कर्तव्य हमेशा सभी परिस्थितियों में आम लोगों की रक्षा करना है।
-अभिषेक धनिया, पुलिस उपायुक्त, पूर्वी जिला।
