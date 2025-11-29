कूड़े के पहाड़ के सामने चमका ‘दिल की पुलिस’, गाजीपुर थाना देश का नंबर-1 पुलिस स्टेशन

जागरण संवाददाता, ईस्ट दिल्ली। गाजीपुर लैंडफिल दिल्ली के चेहरे पर एक धब्बा है, वहीं इस लैंडफिल के ठीक सामने मौजूद दिल्ली पुलिस का गाज़ीपुर पुलिस स्टेशन देश में एक सितारे की तरह चमकता है। देश भर की पुलिस की जुबान पर बस एक ही नाम है: "गाजीपुर पुलिस स्टेशन"... इस स्टेशन को "दिल की पुलिस" क्यों न कहा जाए, होम मिनिस्ट्री ने इसे देश का नंबर वन पुलिस स्टेशन चुना है। यह "दिल्ली पुलिस" के साथ-साथ दिल्ली के लोगों के लिए भी गर्व का पल है।

देश की राजधानी में दिल्ली पुलिस के 227 पुलिस स्टेशन हैं। कई शानदार हैं, उनकी इमारतें दूर से ही चमकती हैं; कुछ तो ब्रिटिश काल के भी हैं। इन सबके बावजूद, ईस्ट दिल्ली जिले के एक मंजिला गाज़ीपुर पुलिस स्टेशन को देश का नंबर वन पुलिस स्टेशन चुना गया। इससे साबित होता है कि इमारत की ऊंचाई मायने नहीं रखती। 2012 में बना गाज़ीपुर पुलिस स्टेशन कुछ ही सालों में ज़मीन से उठकर ऊपर पहुंच गया है। 13 साल में इस पुलिस स्टेशन ने वो कर दिखाया जो दिल्ली के दूसरे पुलिस स्टेशन 20 से 25 साल बाद भी नहीं कर पाए।

इस पुलिस स्टेशन ने केस दर्ज होने पर अपराधियों को पकड़ने में तेज़ी दिखाई। पिछले साल, लगभग 450 केस दर्ज किए गए। पुलिस ने कम समय में 90 प्रतिशत केस सुलझा लिए। शुक्रवार को गृह मंत्री अमित शाह ने गाज़ीपुर स्टेशन हाउस ऑफिसर बाला शंकर उपाध्याय को देश का नंबर वन पुलिस स्टेशन होने की ट्रॉफी दी। 2024 में, पुलिस स्टेशन ने क्राइम को अच्छे से कंट्रोल किया और साफ-सफाई और पब्लिक रिलेशन को बेहतर बनाया। नंबर वन पुलिस स्टेशन की ट्रॉफी मिलने पर स्टेशन पर जश्न मनाया गया।