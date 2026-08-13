गाजियाबाद-जेवर कॉरिडोर में 11 नमो भारत और 18 मेट्रो स्टेशन होंगे, NCRT का दावा- 40 मिनट में पूरा होगा सफर
गाजियाबाद-जेवर कॉरिडोर पर 11 नमो भारत और 18 मेट्रो स्टेशन प्रस्तावित हैं, जो गाजियाबाद को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 40-50 मिनट में जोड़ेगा। यह 72.44 ...और पढ़ें
HighLights
कॉरिडोर पर 11 नमो भारत और 18 मेट्रो स्टेशन प्रस्तावित हैं।
गाजियाबाद से नोएडा एयरपोर्ट 40-50 मिनट में तय होगा।
72.44 किमी लंबा कॉरिडोर एनसीआर कनेक्टिविटी मजबूत करेगा।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट उन स्टेशनों में शामिल हैं, जो गाजियाबाद-जेवर कॉरिडोर पर नमो भारत सेवाओं के लिए प्रस्तावित हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) द्वारा साझा किए गए स्टेशन विवरण के अनुसार, इस 72.44 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर पर 11 स्टेशन नमो भारत सेवाएं प्रदान करेंगे, जबकि मार्ग पर 18 स्टेशन मेट्रो सेवाएं देंगे।
गाजियाबाद-जेवर कॉरिडोर कितना लंबा-चौड़ा?
इससे यात्री गाजियाबाद, नोएडा और एयरपोर्ट के बीच क्षेत्रीय रैपिड रेल और स्थानीय मेट्रो दोनों से यात्रा कर सकेंगे। हालांकि, इस संबंध में एक अधिकारी ने समाचार एजेंसी पीटीआई से कहा कि यह कॉरिडोर अभी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) चरण में है। यह 72.44 किलोमीटर का कॉरिडोर दिल्ली-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर के गाजियाबाद स्टेशन को जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जोड़ेगा। कुल लंबाई में से लगभग 71.5 किलोमीटर एलिवेटेड और 1.29 किलोमीटर भूमिगत होगा।
कॉरिडोर पर प्रस्तावित नमो भारत स्टेशन
- गाजियाबाद साउथ
- ग्रेटर नोएडा सेक्टर 2
- ग्रेटर नोएडा सेक्टर 3
- ग्रेटर नोएडा सेक्टर 12
- सूरजपुर
- अल्फा-I
- इकोटेक-VI
- दनकौर
- यीडा नॉर्थ (सेक्टर 18)
- यीडा सेंट्रल (सेक्टर 21)
- नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट
प्रस्तावित मेट्रो स्टेशन
- सिद्धार्थ विहार
- ग्रेटर नोएडा सेक्टर 16सी
- इकोटेक 12
- ग्रेटर नोएडा वेस्ट (सेक्टर 4)
- ग्रेटर नोएडा सेक्टर 10
- नॉलेज पार्क 5
- पुलिस लाइंस सूरजपुर
- इकोटेक-2
- नॉलेज पार्क 3
- ओमेगा-2
- फाई-3
- इकोटेक-1ई
- इकोटेक 8
- दादूपुर
- जुनैदपुर
- यीडा सेक्टर 17
- यीडा सेक्टर 15
- यीडा सेक्टर 33
गाजियाबाद से नोएडा एयरपोर्ट 40 मिनट में
कॉरिडोर की अधिकतम संचालन गति 180 किमी प्रति घंटा रखी गई है। इससे गाजियाबाद, नोएडा और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बीच यात्रा का समय घटकर लगभग 40-50 मिनट रह जाने की उम्मीद है।
इस प्रोजेक्ट से क्या-क्या मिलेगा फायदा?
यह परियोजना गाजियाबाद को ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र और आगामी नोएडा एयरपोर्ट से जोड़कर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सार्वजनिक परिवहन कनेक्टिविटी को मजबूत करने का लक्ष्य रखती है। विकसित होने के बाद यह कॉरिडोर गाजियाबाद, नोएडा और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बीच यात्रियों के लिए अतिरिक्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑप्शन देगा और रास्ते पर स्थित कई रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल और आगामी बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर सेंटर्स की कनेक्टिविटी में सुधार करेगा।