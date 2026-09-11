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यात्री कृपया ध्यान दें! गाजियाबाद रेलवे स्टेशन से 18 ट्रेनें 10 दिन तक रहेंगी रद, देखें पूरी लिस्ट

By Santosh Kumar Singh Edited By: Kapil Kumar
Published: Fri, 11 Sep 2026 03:24 PM (IST)

गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर पटरी और क्षतिग्रस्त स्लीपर बदलने के काम के कारण 10 दिनों का पावर व ट्रैफिक ब्लॉक ...और पढ़ें

गाजियाबाद रेलवे स्टेशन से 18 ट्रेनें रहेंगी रद। AI जनरेटेड

गाजियाबाद रेलवे स्टेशन से 18 ट्रेनें रहेंगी रद। AI जनरेटेड

HighLights

  1. गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर पटरी और स्लीपर बदलने का काम।

  2. 10 दिनों का पावर व ट्रैफिक ब्लॉक, 25 सितंबर से 4 अक्टूबर तक।

  3. कई लोकल ईएमयू और पैसेंजर ट्रेनें निरस्त रहेंगी।

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म नंबर 4 पर पटरी बदलने और क्षतिग्रस्त स्लीपर बदलने का काम किया जा रहा है।

इस काम को पूरा करने के लिए 10 दिनों का पावर व ट्रैफिक ब्लॉक लिया गया है। इससे 24 सितंबर से 4 दिसंबर तक ट्रेनों की आवाजाही बाधित रहेगी। कई लोकल ट्रेनों को निरस्त कर दिया गया है।

  • नई दिल्ली-गाजियाबाद ईएमयू (64426) 25.09.2026 से 04.10.2026 तक रद रहेगी
  • गाजियाबाद-नई दिल्ली ईएमयू (64429) 25.09.2026 से 04.10.2026 तक रद रहेगी
  • पलवल -गाजियाबाद ईएमयू (64051) 24.09.2026 से 03.10.2026 तक रद रहेगी
  • गाजियाबाद -पुरानी दिल्ली (64437) 25.09.2026 से 04.10.2026 तक रद रहेगी
  • पुरानी दिल्ली-साहिबाबाद ईएमयू (64402) 25.09.2026 से 04.10.2026 तक रद रहेगी
  • साहिबाबाद-नई दिल्ली ईएमयू (64411) 25.09.2026 से 04.10.2026 तक रद रहेगी
  • पुरानी दिल्ली-गाजियाबाद ईएमयू (64408) 25.09.2026 से 04.10.2026 तक रद रहेगी
  • गाजियाबाद-पलवल ईएमयू (64906) 25.09.2026 से 04.10.2026 तक रद रहेगी
  • हजरत निजामुद्दीन-गाजियाबाद (64419) 25.09.2026 से 04.10.2026 तक रद रहेगी
  • गाजियाबाद-नई दिल्ली ईएमयू (64409) 25.09.2026 से 04.10.2026 तक रद रहेगी
  • नई दिल्ली-गाजियाबाद (64428) 25.09.2026 से 04.10.2026 तक रद रहेगी
  • गाजियाबाद-नई दिल्ली (64431) 25.09.2026 से 04.10.2026 तक रद रहेगी
  • नई दिल्ली-गाजियाबाद (64432) 25.09.2026 से 04.10.2026 तक रद रहेगी
  • गाजियाबाद-नई दिल्ली (64433) 25.09.2026 से 04.10.2026 तक रद रहेगी
  • मुरादाबाद-गाजियाबाद पैसेंजर (64553) 25.09.2026 से 04.10.2026 तक रद रहेगी
  • गाजियाबाद-मेरठ सिटी पैसेंजस (64555) 25.09.2026 से 04.10.2026 तक रद रहेगी
  • मेरठ सिटी-गाजियाबाद (64556) 25.09.2026 से 04.10.2026 तक रद रहेगी
  • गाजियाबाद-मुरादाबाद (64554) 25.09.2026 से 04.10.2026 तक रद रहेगी