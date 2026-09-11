यात्री कृपया ध्यान दें! गाजियाबाद रेलवे स्टेशन से 18 ट्रेनें 10 दिन तक रहेंगी रद, देखें पूरी लिस्ट

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म नंबर 4 पर पटरी बदलने और क्षतिग्रस्त स्लीपर बदलने का काम किया जा रहा है।

इस काम को पूरा करने के लिए 10 दिनों का पावर व ट्रैफिक ब्लॉक लिया गया है। इससे 24 सितंबर से 4 दिसंबर तक ट्रेनों की आवाजाही बाधित रहेगी। कई लोकल ट्रेनों को निरस्त कर दिया गया है।